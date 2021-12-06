近年叱咤頒獎禮5大離奇賽果　RB《未來見》痛失至尊歌惹爭議

臨近年終，各個樂壇頒獎禮的競爭變得白熱化，不過有網民引用Cool Music討論區所統計的叱咤903歌曲播放率，發現張天賦（MC）新歌《記憶棉》與MC $oHo & KidNey新作《Black Mirror》一樣，在過去一周播了足足9次，卻在昨日報榜時20大不入，反觀林奕匡的新歌《解答》只播了5次，而陳柏宇的《對得起自己》播了6次，兩首歌曲卻反而榜上有名。有「賦二代」認為歌曲遭電台打壓，影響偶像爭奪新人王，因此在社交媒體表達不滿。

MC《記憶棉》即使錄得高播放率依然落榜，令歌迷感到非常不滿。（資料圖片）

由於叱咤頒獎禮標榜所有「專業推介」系列獎項以上榜歌在榜單上的累積播放次數（AP）為基準，決出得主誰屬，因此每年都有網民記錄903播放的歌曲，從而在數據基礎下預測賽果。當然，網民的人手統計或會與官方計算方法有差別，不過對比統計數據，有些賽果確實出乎網民意料，難怪他們在賽果公布後都紛紛在相關得獎影片中表達不滿和無奈。以下5個出自近5年叱咤頒獎禮的賽果，或許會令樂迷感到失望和不滿。

謝茜嘉曾在《01眾樂迷》專訪中解釋，有關播放次數的問題牽涉版稅，如有報漏的情況，IFPI和CASH會主動提出。（陳順禎攝）

2020年：《銀河修理員》飲恨

如果根據統計得來的數據，上年叱咤賽果或許與預期相若。不過經統計後發現，Dear Jane的大熱作《銀河修理員》在上年播放高達200次，因此被視為至尊歌曲大獎的熱門，結果卻不敵莫文蔚的《呼吸有害》，只能得到「叱咤十大」第二位。

Dear Jane在上年叱咤頒獎禮贏得組合金獎及至尊唱片大獎兩大獎項，不過意外失落至尊歌曲大獎。（資料圖片）

2018年：《未來見》播放率最高都要輸？

而至今網民依然深深記得的，相信是2018年的歌曲獎結果。當年RubberBand《未來見》、謝安琪《一個女人和浴室》和容祖兒《心之科學》鬥得激烈，根據Cool Music討論區的人手統計數據，最終《未來見》的AP錄得最高的217次，而《心之科學》的AP（原版加及後派台的Dear JY Mix版本）只得195次，可說是有著明顯差距。不過，《未來見》最後只得第3，而《心之科學》則成為至尊歌，令一眾樂迷感到不滿和不解。

《未來見》失落至尊歌曲大獎，至今仍有不少樂迷怒火未消。（資料圖片）

2017年：側田痛失大獎最悲慘

在2017年，側田推出專輯《The Drug Called Music》，該年有4首上榜歌，包括冠軍歌《不經不覺》，而根據Cool Music討論區在頒獎禮前夕公布的數據，側田在該年所有上榜歌的AP錄得453次，遠比李克勤的419次和陳柏宇（Jason）的369次高。雖然當年由李克勤首奪男歌手金獎，不過令網民最跌眼鏡的，或許是落後側田達84次AP的Jason，最後都能壓過對方贏得銀獎，側田則只獲銅獎。

側田當年得到男歌手金獎和至尊唱片大獎的呼聲非常高，不過最後只得男歌手銅獎，也失落唱片獎。（資料圖片）

而同一年的至尊唱片大獎也有相當意外的賽果，巧合地也是發生在側田身上。上文提到，側田4首的上榜歌皆來自專輯《The Drug Called Music》，而該年勁敵衛蘭（Janice）則派出專輯《Love And Other Things》應戰，不過專輯內合共5首上榜歌只得382次AP，遠低於側田的453次，但最後獎項卻由衛蘭贏得。其實包括未收錄在專輯的《一晃眼》，Janice全年上榜歌錄得的AP比側田高，有457次，因此有網民猜測賽果會否因計算專輯AP時出錯而導致。要說側田是該年最悲慘的歌手，相信大部份讀者都會認同。

原來加上《一晃眼》，Janice歌曲今年所錄得的AP才高於側田。（資料圖片）

2015年：薛凱琪離奇調位得第5

2015年的「叱咤十大」前5位競爭得非常激烈，根據Cool Music討論區在頒獎禮前夕公布的數據，張敬軒《過客別墅》的AP錄得178次，而陳奕迅（Eason）《無條件》和薛凱琪（Fiona）《所有下雨天》一樣，皆錄得174次，而容祖兒和李克勤合唱的《世界真細小》僅以2次落後，最後由《無條件》贏得至尊歌曲。

其實Fiona《所有下雨天》的AP和當年的至尊歌，陳奕迅《無條件》一樣，不過最後只得第5位。（資料圖片）

其實翻查數據後發現，離奇的地方有兩點：第一，當年軒仔獲獎的並非《過客別墅》，而是播放次數較低的《找對的人》，變相將至尊歌的位置拱手相讓給Eason？第二，Fiona的《所有下雨天》其實與《無條件》鬥得難分難解，但歌曲最後不敵僅得160次AP，楊千嬅的《最好的債》，只得第5位，也令一眾樂迷感到意外。