叱咤2021｜我最喜愛歌曲十強　MC《記憶棉》晉級硬撼MIRROR 6首歌

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》第三階段投票在今午（10/12）12時正結束，隨即公布「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後十強。一如外界預期，MIRROR成員單曲及團歌佔大多數，最後有6首來自MIRROR的作品晉級，包括團歌《BOSS》、姜濤《Dear My Friend,》、陳卓賢（Ian）《DWBF》、柳應廷（Jer）《狂人日記》、呂爵安（Edan）《E先生 連環不幸事件》和盧瀚霆（Anson Lo）《Megahit》，而江𤒹生（AK）的《三個字》和另一團歌《WARRIOR》則在15強止步。

「我最喜愛的歌曲」最後10強出爐！

其餘四首歌方面，早前備受樂迷關注，張天賦（MC）的《記憶棉》也順利入圍，將與張敬軒《俏郎君》、C AllStar《留下來的人》和MC $oho and KidNey《係咁先啦》及MIRROR的6首作品角逐最後五強。

MIRROR一如預期佔十強大多數。（資料圖片）

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》常見問題

問：《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》在哪個地方舉行？

答：相隔12年，今年叱咤頒獎禮將在2022年1月1日重返亞洲國際博覽館Arena舉行，適逢亞博館啟用15周年，頒獎禮將以「亞洲國際博覽館 亞博15年 音樂再起飛」作典禮副題。

問：《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》主題是甚麼？

答：今年頒獎禮主題是「啦啦啦啦 即刻青春」，寓意只要熱血，就會青春。歌手以「啦啦啦啦」，樂壇大合唱，為樂迷注滿力量；樂迷以自發製作應援物為歌手打氣，「即刻青春」！「啦啦啦啦」為開放句式，意指青春沒有限制也沒有終點，每人擁自己獨有的演繹方法，就讓樂迷填上屬於自己即刻青春的事情。

問：《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》一共頒發多少個獎項？

答：今年大會將頒發49個獎項，當中改動最大的是「叱咤樂壇生力軍」。往年新人獎只設金、銀、銅獎，今年因應樂壇新血湧現，大會將繼2012年度後，再次將獎項分為「叱咤樂壇生力軍男歌手」、「叱咤樂壇生力軍女歌手」及「叱咤樂壇生力軍組合」，三個獎項皆設金、銀、銅獎。一如往年，除了「叱咤樂壇我最喜愛的」男、女歌手、組合、歌曲大獎外，所有叱咤獎項將沿用「903專業推介」之歌曲播放率作為統計基礎。

問：《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》何時開放網上投票？

答：「叱咤樂壇我最喜愛的」男、女歌手、組合已經完成投票。而歌曲大獎第一輪投票也在12月10日完成，不過由於今次頒獎禮設現場觀眾，投票方式也會有變動。歌曲大獎將再於12月13-17日進行第二輪投票，從十強歌曲中決出最後五強。至於歌曲大獎得主誰屬，則在頒獎禮當晚靠現場觀眾一人一票決定。