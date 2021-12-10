陳柏宇演唱會｜黎明驚喜現身做嘉賓爆金句：呃你嘅人係摯友

黎明現身是全晚高潮。(陳順禎攝)

《陳柏宇Fight For __ Live in Hong Kong Coliseum》今日（10/12）在紅館舉行，今晚前半段都圍繞著Jason的個人故事，不過舞台上的故事轉眼間來到2019年，說著世事無常，世界陷入空前危機。他今晚沒有停下來與觀眾交談，希望以歌曲說故事，例如他在這部份就以《命案》、《讓子彈飛》、《結》、《感情這回事》、《逸後》和《本能寺》6首歌交代。囡囡Abigail似乎也聽得過癮，中途也不禁高喊「爸爸！」。

黎明一上台即連環爆出金句。(陳順禎攝)

在Jason下台後，熒幕上也播放著野佬成員何兆基、李拾壹等已經離開香港的人交代近況的影片，說著2021年經歷的移民潮。及後今晚Jason邀得樂隊Nowhere Boys擔任嘉賓，這隊初次踏足紅館的樂隊先唱起《無處遊人》，不過Jason此時卻說自己緊張得胃痛，不過情況已經有改善。經Nowhere Boys改編下，Jason也一起合唱Rock版《時機》。其後Jason唱過《想創》後，才對著觀眾說：「我諗我成世人未試過咁盡力做一件事。」他再獻唱新歌《有我》，寓意一生人的奮鬥路上絕對不會孤單。

黎明最新金句:講老實說話嘅係朋友，講虛偽說話嘅係摯友。

演唱會來到最後一部份，Jason穿著棒球恤衫，選擇透過歌聲為大家打氣，在《I Wanna Fly》時，數十位合唱團成員一同上台，伴唱期間也不時揮動大會毛巾，及後Jason再接連唱出《勇者的浪漫》和《對得起自己》。此時他正式向觀眾打招呼，又說起上次在演唱會見歌迷已經是2018年，慨嘆這三年變化太大，面對世事無常，也學懂珍惜眼前所擁有的。其後他感謝今晚入場的歌迷時更說：「係你哋令陳廣偉變成陳柏宇，沒有你，我什麼都不是。」在《沒有你，我什麼都不是》後，觀眾也紛紛大叫Encore。

黎明現身為全場添上不少笑聲。

觀眾可能沒有想到，Jason再度上台時，今晚另一嘉賓黎明（Leon）也一同現身。他先笑說：「只要我早到，運氣就會唔好。」原來今晚Leon比原訂時間提早到達現場，結果在台下要等40分鐘才到現場，「都係遲5分鐘開騷啫，點會差咁遠？」不過他不停安慰Jason這不是他的錯，又說今晚希望以快歌助興：「今晚諗住唱《越夜越有機》，點知愈夜愈眼瞓！」在唱歌前，Leon再留下金句：「講老實說話嘅係朋友，講虛偽說話嘅係摯友。」