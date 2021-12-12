評論｜傳無綫與港台合辦頒獎禮　MIRROR有機會現身TVB?

本地五大樂壇頒獎禮中，過去只有ViuTV《Chill Club年度推介》安排在年中舉行，其餘四個頒獎禮則安排在12月至翌年1月期間進行。不過，來到12月，目前只有《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》及《新城勁爆頒獎禮》落實舉辦日期及細節，而《勁歌金曲頒獎典禮》及《十大中文金曲》則未有任何投票及頒獎禮舉行的細節。直至最近才傳出無綫將與港台合辦頒獎禮，並將順延至4月，與Chill Club頒獎禮對撼。

對於坊間傳聞，早前星夢娛樂行政總裁何麗全接受傳媒訪問時，承認《勁歌金曲頒獎典禮》將順延舉行，以集中火力籌備1月的《萬千星輝頒獎典禮》，也沒有排除與港台共同舉辦頒獎禮的可能性，不過何時舉行，以至是否與ViuTV正面交鋒，依然是未知數。若然公營與私營廣播機構真的合作籌備頒獎禮，對樂壇而言絕對是破天荒的舉動。不過在落實細節時，港台和TVB都有責任向樂迷交代以下五大疑點。



勁歌頒獎禮落實將延期舉行，不過是否如傳聞所言，與港台合辦，仍是未知數。（葉志明攝）

與ViuTV頒獎禮同日舉行？

日期方面暫時是外界最為關心的問題，有傳頒獎禮有意安排在4月、與《Chill Club年度推介》同日舉行。若傳聞屬實，對唱片公司和歌手而言將會變得非常苦惱，尤其以上年Chill Club頒獎禮作為參考，歌手或被邀請參與不同形式的現場演出，難以在奪獎後即時「轉場」。對歌手而言，要同時出席兩個電視台頒獎禮難度甚大，或許無綫和ViuTV都要互相顧及舉行日期，才能讓唱片公司作出更好的安排。

《Chill Club年度推介》著重歌手之間一同合作的現場表演，與傳統樂壇頒獎禮不同。（資料圖片）

「二合一」定搞新頒獎禮？

無綫和港台所頒發的獎項分別甚大，以上年為例，「十大中文金曲」將歌曲獎數量定為10首，並把歌手獎項劃分為金、銀、銅，同時會頒發唱片獎項；但「勁歌」共有20首得獎歌，歌手獎項分成12項，但沒有組合獎，過去的「勁歌金曲唱片銷量大奬」也取消。若然落實一同舉辦，頒獎制度需要統一，在獎項的分類上也要各有取捨。

除了「二合一」這個選項外，其實無綫和港台也可以在舉行頒獎禮同時，再籌備另一個頒獎禮，屆時兩台不需為改動獎項而煩惱，在全新機制下，或許樂壇也會有另一番新景象。

如果港台與TVB頒獎禮「二合一」，就需要在各自的獎項機制上作出取捨。（資料圖片）

入圍、得獎準則能否維持透明度？

「十大中文金曲」相信是其中一個透明度較高的樂壇頒獎禮，在官方網站中，樂迷可以查看專業評判團名單，同時各大獎項的候選資格、觀眾投票與專業評審投票的得分比例也清楚列明。而TVB雖然指出獎項會綜合觀眾投票及勁歌評委會評分來決定得主誰屬，但當中每個獎項所佔的比例卻未有明確列出。要令樂迷覺肯定頒獎禮的認受性，其中一個條件是得獎機制要有足夠透明度，兩台合併的頒獎禮若能一如「十大中文金曲」般，列出候選資格和評分準則，維持機制透明度，將有助鞏固獎項的認受性。

現時「十大中文金曲」會清楚交代每個獎項的候選資格及評分比例。（網上截圖）

友台歌手能否露面？

其中一個坊間最關心的問題是，由於「中文歌曲龍虎榜」同時開放給ViuTV旗下歌手參與，MIRROR、ERROR和P1X3L三隊來自友台的組合能否亮相，將成為一大焦點。假如合辦成事，這19位來自ViuTV的藝人就有望在友台亮相，不過相信前提是頒獎禮不會與Chill Club頒獎禮撞期。

港台能否接受冇收益？

在這次合作中，兩大媒體的性質成為最大變數。港台是公營機構，向來舉辦頒獎禮時只會使用公帑，過去舉行頒獎音樂會時，門票收益盈餘都需要撥歸給收益機構，也不能接受商戶贊助。但TVB是商營機構，籌備頒獎禮的收支是其中一個考慮因素，也會開放商戶贊助或落廣告。面對頒獎禮可帶來的預期收入，港台又能否犧牲眼前利益？