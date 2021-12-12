陳凱詠演唱會｜曾比特即興跳舞賠罪 馮允謙自爆寫歌曾諗起Jace

《陳凱詠UNBORDERED演唱會》今晚（12/12）在九展Star Hall舉行最後一場，在《虛擬人與我》前，Jace拿起花劍，在一段純音樂中展示武術功架。唱過《Cold》後，今晚第二位嘉賓曾比特（Mike）也上台一起合唱《想正常》，不過在《自以為》，Jace卻突然說：「叫咗你唔好叫我師姐囉！」Mike也相當識做，不但向觀眾即興跳舞賠罪，更送上代表作《我不如》。

Mike玩得好開心。（周倪瑩攝）

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Jace唱過《沒有無緣無故的恨》後，即分享自己有關父母的故事。她感謝父母一直以來支持，兒時爸爸不時播著麥當娜、陳慧嫻的快歌，又自覺在唱歌上得到母親遺傳，說到一半，她也說自己差點忍不住喊，然後再說今晚選擇《Hopelessly Devoted To You》，原來不但是母親的飲歌，更是父母的定情之歌。

Jace分享自己有關父母的故事。（周倪瑩攝）

隨後輪到第三位嘉賓馮允謙（Jay）登場，二人更將《How Many Times》和《隔離》融合。Jay更說早前寫歌時曾經想到Jace的聲音，不過因為工作關係，目前只寫了半首，隨即答應Jace將盡快寫好，變相預告音樂上二人將有合作。其後Jay再送上《思念即地獄》。

二人更將《How Many Times》和《隔離》融合。（周倪瑩攝）

及後Jace換上一身閃爆牛仔布造型，開始唱起一連串快歌，在《DOITDOIT x Forever Summer》後，她接連翻唱師姐Gin Lee和AGA的《喘息空間》和《CityPop》。隨後的一段Medley包括《跌嘢唔好搵》、《boyfriend material》、《得個等》、《大懶堂》、《倒轉地球》和《WARRIOR》，正好包含著「今期流行」的流行曲。及後的《我愛茶餐廳》，Jace解釋代表著自己最愛的香港美食：「我好唔捨得茶餐廳嘅嘢食，我會留喺香港，希望可以做多啲音樂畀大家。」不過，近年有不少港人選擇移民，Jace希望透過《Ciao》，暫時將離別的傷感放下，最後Jace在送上《I Wish》後再到台下休息。在觀眾一片Encore聲下，Jace穿著紫色長裙，以《想突然》重新回到台上，而演唱會也在《隔離》大合唱中完滿落幕。

用《隔離》落靖最適合不過。（周倪瑩攝）