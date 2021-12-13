C AllStar再與Nowhere Boys合作互送高帽　親揭新歌編曲秘密武器

收錄在C AllStar全新專輯《人類世》內的新歌《北極熊的遺言》，是成員陳健安（On仔）首次為C AllStar擔任歌曲監製的作品，他更邀請了樂隊Nowhere Boys擔任新歌編曲工作。其後Nowhere Boys在九展Music Zone舉行演唱會亦禮尚往來，邀請了On仔擔任其中一場特別嘉賓。

Nowhere Boys和C AllStar因《北極熊的遺言》而結緣，而On仔也擔任Nowhere Boys演唱會其中一場嘉賓。（資料圖片）

這次C AllStar在籌備製作Studio live時，決定和Nowhere Boys合作，錄影當日分別獻唱了C AllStar的《北極熊的遺言》，以及Nowhere Boys的《我在》。主音Van說：「其實真係要多謝C AllStar，為《我在》呢首歌配上佢哋獨有嘅和音，好似有四個天使喺我隔籬唱歌咁，因為首歌本身好rock，我冇諗過可以變成咁，原來C AllStar都可以好搖滾。」

除了《北極熊的遺言》外，Nowhere Boys和C AllStar也一起唱《我在》。

九個大男孩逼爆錄音室，Nowhere Boys主音Van（陳維諾）坦言當日收到On仔邀請，幫忙為《北極熊的遺言》編曲時，感到既開心又迷惘，他解釋：「其實今次合作真係好開心，但On仔當日畀個demo我哋聽嘅時候，佢已經自己彈晒所有音樂，究竟佢搵我哋做咩呢？但其實呢個做法好好，畀咗一個好好嘅方向我哋，加埋我哋結他手阿Ken嘅音樂效果，令成首歌感覺再凍啲！」

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旁邊的On仔補充：「今次係我第一次幫C AllStar監製歌曲，有時對自己嘅決定會好猶疑，但Nowhere Boys畀咗好多信心我。」為提升歌曲「凍」的感覺，收藏不少古董級音樂器材的結他手阿Ken，在編曲時可說是法寶盡出，Van更踢爆他錄完結他solo時忍不住口說：「今次真係光宗耀祖呀！」