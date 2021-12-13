我是現場｜鄭欣宜與C AllStar合唱認有壓力：壓力大到生咗粒瘡

《我是現場》音樂會004將在12月16-17日於九展Star Hall上演，屆時C AllStar和鄭欣宜（Joyce）將以5人組合姿態現身。今天（13/12）他們齊集葵涌為音樂會綵排，在傳媒面前唱起《白色信件》。

C AllStar和Joyce在綵排期間合唱《白色信件》。（陳順禎攝）

五人於綵排後接受《香港01》訪問，On仔（陳健安）指現時已經定好歌單，又說在綵排期間也幻想過，某些位置或會帶動演唱會氣氛：「有一部份我哋各自各會同欣宜發生一啲關係，可能喺角色上，編曲上，甚至係精神上、靈魂上，到時交畀觀眾睇下係咩關係。例如係我哋啲歌同欣宜啲歌原來係有一啲關係，大家現場聽到嘅時候，希望帶畀大家一啲震撼。」釗峰直言這次與Joyce合作，彷彿是緣分安排：「千揀萬揀，點解要揀我哋合作，原來我哋啲歌係有一種咁嘅連結。」

Joyce這次挑戰唱A capella，直言壓力很大。（陳順禎攝）

這次Joyce首次挑戰唱a capella，雖然自己花了不少苦工練習，但在綵排過程中也感到非常興奮：「我喺呢方面真係唔叻，同埋真係熬底，壓力大到個鼻生咗粒暗瘡，但係四位畀咗好多耐性同信心，幫我處理好每一件事。畢竟你哋夾咗咁多年，我係亂入嘅，但係出到嚟效果，原來有我嘅聲音都可以咁好聽。」King也笑說：「佢都幫咗我好多，當佢唱和音嘅時候，我就可以做返唱低音嘅角色。」Joyce也不禁輕輕抱怨，上星期綵排時四子都有空餘時間吃飯，但自己卻要一直排練，甚至連去廁所的時間也沒有，不過C AllStar卻說自己在用餐時間也留意Joyce綵排，因此才能做到無縫接軌。

On仔在構思歌單時，也特意聽Joyce過去的作品。（陳順禎攝）

今日叱咤頒獎禮開展「我最喜愛的歌曲」新一輪投票，C AllStar有望憑《留下來的人》爭獎。Jase直言希望歌曲更進一步，躋身最後五強，報答歌迷支持：「近排C AllFans做咗好多唔同類型嘅應援，例如由旺角走到尖沙咀，不停叫人投我哋首歌，如果最後入到五強，畀大家現場投票，對佢哋嚟講係一種回報。」至於早前Joyce獲商台和郵輪公司訂造應援郵輪，她說從禮物中可得到推動力，希望能證明自己值得擁有這份厚重的禮物。