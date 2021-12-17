我是現場｜On仔讚歌迷應援深度高：佢哋拒絕任何要消費嘅應援

C AllStar和鄭欣宜（Joyce）昨晚（16/12）合體，於九展Star Hall舉行《我是現場》音樂會004。緊接Joyce的《@princejoyce》，C AllStar以《集合吧！地球保衛隊》和《還有48小時》再次出場。及後四子選擇翻唱MC張天賦的《反對無效》，原來是音樂總監賴映彤的點唱。

《反對無效》是音樂總監小彤指定C AllStarg合唱的作品。（葉志明攝）

我是現場｜C AllStar聯手鄭欣宜唱強勁快歌 現場變身EDM派對

隨後四子在Joyce的《先哭為敬》前，特意先唱一小段《傾城》，把整個故事線串連一起。他們合唱《少數》和《黑彩虹》後，On仔即拿起紙巾為Joyce抹汗，其他隊友即笑說他是「印汗專員」。On仔續說，5人在構思歌單時會互聽對方的作品。巧合地，包括緊接表演的《愛的教育》，5首作品都是來自詞人黃偉文（Wyman）的作品。

C AllStar和Joyce突然開起「迷你黃偉文作品展」。（葉志明攝）

隨後C AllStar到台下休息，Joyce即唱起代表作《女神》，全場即變成一陣燈海，更一起大合唱。在《關於寂寞》後，Joyce憶起這首歌由Supper Moment在自己低潮時寫給自己：「佢送呢首歌畀我嘅時候，好似話畀我聽，我並不寂寞，好似提醒我無論人生嘅路幾難行，只要堅守我哋相信嘅東西，繼續堅持我哋鍾意做嘅嘢，更難行嘅路都唔使驚驚。」

《關於寂寞》陪Joyce走過《最難行的路》。（葉志明攝）

在Joyce的《最難行的路》後，C AllStar再次出場，又與觀眾大合唱《時日如飛》，釗峰不禁大讚：「C AllFans唱歌好好聽，好高質！」其後Jase說起C AllStar也將推出紅館演唱會藍光碟，即建議大家買碟用作交換聖誕禮物用。唱過新歌《共同望銀河那時》後，On仔也把握時間為《留下來的人》拉票，希望歌曲順利躋身「我最喜愛的歌曲」五強。他也感謝歌迷的「深度應援」：「點有深度法？佢哋去到任何店舖，都會拒絕任何要消費嘅應援。佢哋真係去每一間店舖解釋我哋啲歌嘅理念，如果佢哋認同先會喺嗰度做應援，而大家去佢哋度攞應援物嘅時候唔需要消費。我好感動，呢樣嘢可以講我哋嘅精神、概念傳開去。」四子在合唱《留下來的人》時，台下有歌迷舉起印上歌名的燈牌，相當有心。

緊接下來的歌曲都與聖誕有關，提早與觀眾歡度節日。Joyce先唱《Lonely Christmas》，而C AllStar則唱起釗峰的《若然冬天沒有花》，將同曲的《多得他》粵語、國語版和英文原版《Superwoman》拼在一起，而國語版的《多得他》正是C AllStar昔日比賽時的參賽歌。隨後他們再合唱《White Christmas x 白色信件》，又指要跟隨平安夜報佳音傳統唱《12 Days of Christmas》，不過Joyce在途中唱錯，被C AllStar罰用皮鞭打屁股。最後他們以King重新編曲的《SuperXmaStar》，為今晚演唱會劃上句號。