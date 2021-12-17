我是現場｜鄭欣宜認詞窮 讚黃偉文識讀心：講中晒我想講嘅嘢

(葉志明攝)

於九展Star Hall舉行的《我是現場》音樂會004在今晚（17/12）舉行尾場，C AllStar和鄭欣宜（Joyce）繼續輪番獻聲。他們各自以《小夜燈》和《夜幕天星》揭開序幕，及後Jase先與Joyce合唱《半份關心》，在《密室》前，Jase不但親吻Joyce手背，又笑說：「呢首歌今次唱完，就要等下次先聽到。」

經過一晚經驗，Joyce和C AllStar今晚都表現得更放鬆。（葉志明攝）

在Joyce送上《罰你》和《@princejoyce》後，C AllStar即唱《集合吧！地球保衛隊》和《還有48小時》，炒熱全場氣氛。On仔也說：「無論大家係Joyce嘅粉絲，定係C AllStar嘅粉絲，大家今晚一齊玩。」隨後他們不但翻唱《反對無效》，更與Joyce合唱《傾城》、《先哭為敬》、《少數》、《黑彩虹》、《愛的教育》等作品。他們將今晚的組合稱作「C AllJoyce」，又慨嘆以這個組合開騷非常難得。談起有一段歌單以詞人黃偉文（Wyman）的作品組成，C AllStar聽聞Joyce與Wyman關係密切，即問起Joyce二人相處。Joyce坦言：「好多人成日都要我『講啲嘢』，就算係做歌都問我有啲咩想講。其實我成日都會詞窮，覺得自己唔擅於表達自己。好彩畀我遇到一個人，感覺佢好似係我肚裏面嗰條蟲，唔知點解寫畀我嘅每一首歌，都講中晒我想講嘅嘢。」除了感謝Wyman，她更即場預告在12月28日推出新碟《Joyce to the World》。