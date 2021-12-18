我是現場｜釗峰稱落淚與C AllStar失獎無關：唔會唱唱吓諗住個獎

演唱會結束後，觀眾遲遲未肯離開，不停大喊Encore之餘，更自發合唱《留下來的人》。（葉志明攝）

一連兩晚於九展Star Hall舉行的《我是現場》音樂會004在昨晚（17/12）完滿結束，主角C AllStar和鄭欣宜（Joyce）於後台接受傳媒訪問，他們都說兩晚玩得盡興，不過談起台上即興的火花，Joyce即說起兩晚唱起聖誕歌《12 Days of Christmas》時，都因唱錯而被罰：「唱聖誕歌無啦啦加咗個用皮帶打我pat pat嘅懲罰，我以為淨係得噚日會咁，點知今日繼續。」不過今晚Joyce也成功復仇，被打的On仔（陳健安）讚Joyce很溫柔，Jase即笑說：「我哋係派代表出嚟嘅，On仔已經幫我哋頂咗。」

不過另一邊廂，梁釗峰在《共同望銀河那時》突然感觸落淚，他解釋當時想起一位過去一直並肩作戰的同事即將移民，今次是他最後一次在台下觀賞演出，於是哭成淚人。被問到是否與《留下來的人》失落叱咤「我最喜愛的歌曲」有關，釗峰直言無關，但難免會對賽果感到失望：「我哋喺台度都有多謝支持我哋嘅樂迷，特別係C AllFans做嘅應援，令我哋覺得好驕傲，行內嘅朋友都有支持我哋。的確係有盼望想入五強，想報答佢哋嘅支持，不過唔緊要嘅，每一票都投咗入我哋心裏面。（失望？）難免會，可能係因為有期待，所以有落差，但係唔緊要，得到人哋嘅共鳴、讚賞先係做歌本質。」King（吳崇銘）也說：「唔會喺個台度唱唱吓，突然間會諗住叱咤個獎嘅，唔應該係咁，正常都唔會。」On仔也說，只要歌曲能為聽眾找到情緒出口，便可稱得上是功德圓滿。

最後他們在評價對方表現時都互送高帽，On仔先讚Joyce準備充足：「今次有好多歌都係佢特登重新練，有啲甚至係第一次聽，但係綵排嘅時候已經準備得好充足，消化埋歌詞嘅內容。」Joyce即說這是為演唱會必須做到的事，又指C AllStar在歌曲編排上非常用心：「今次我冇搞rundown，由佢哋4位加埋導演、監製安排，我覺得佢哋度得非常有心機，嗰個順序好舒服，好有意思，所以我好想尊重呢個rundown每一首歌同4位拍檔。」他們又說在今次演唱會中建立一定默契，不排除日後在歌曲上合作。