Gin Lee演唱會｜跳舞失手跌咪迅速執生　台上獲父母隔空打氣

Gin Lee（李幸倪）日前在會展Hall 5G舉行《GIN LEE ”YOURS FAITHFULLY” LIVE演唱會》 ，希望將她三年來首個實體演唱會編排成一封感謝信送給樂迷，感激多年來大家的支持。演唱會舉行時臨近聖誕節，Gin亦希望透過精采演出及跟樂迷互動，跟入場觀眾提早過一個溫馨聖誕節。

Gin Lee以入行十年的經典串燒揭開序幕。

演唱會由Gin Lee以入行十年的經典串燒揭開序幕，一口氣帶來《十年如當日》、《我不是你的觀賞魚》、《今天終於一人回家》、《雙雙》、《空姐》、《侘寂》、《天地一沙鷗》、《開燈熄燈》，跟觀眾重溫十年來經歷過的每一首代表作。

在經典作品為現場熱身後，Gin隨即換上動感舞衣，進入個唱派對時間，為了準備此快歌環節，Gin她特地花了兩星期去排舞，為讓觀眾帶來耳目一新感受。她先以新歌《IDK》掀起觀眾情緒，不過途中Gin意外失手跌咪，幸好身旁的舞蹈員很快就替她執咪，而她的表現也未受意外影響。緊接她再以勁舞唱跳出《喘息空間》，全場氣氛即轉熾熱，觀眾亦隨著拍子起身和應，場面熱鬧如高溫派對。之後她再帶來《今朝有酒》及《隨風而來 隨風而起》兩首具節拍感作品，緊扣樂迷情緒。

Gin Lee家人隔空打氣！

在狂熱的舞動環節後，一段來自節日的窩心祝福語，帶觀眾進入溫暖的冬日氣氛。Gin換上另一型格裝束上台，唱出幾首輕柔作品，包括聖誕歌曲《Have Yourself a Merry Christmas》、《芝麻開門》。然後在台上即場video call與身在馬來西亞的家人見面，Gin說：「好掛住你哋！我知你哋好想喺現場，所以用呢個方式畀你哋睇我唱歌同睇大家嘅反應！」Gin爸爸興奮說：「雖然我哋嚟唔到，但係我哋同樣會大力支持你！」Gin媽媽亦為Gin打氣說加油。在《含蓄》、《緣‧兩半》後，Gin再唱出大熱作品《月球下的人》，全場觀眾緊隨大合唱，再帶來另一個演唱會高潮。

Gin Lee即場睇觀眾留言。

演唱會進入中段，Gin開始感性地跟現場觀眾互動交流，她說能夠再次踏足舞台，自己亦感受良深，因為疫情關係，少了跟觀眾接觸，故希望透過是次音樂會，送一封感謝信給大家，寄望大家將來一同進步。今次演唱會樂迷也有機會跟Gin作心底對話，觀眾在進場前都獲一個電話號碼，可以傳上短訊給Gin，而她亦在這個環節一一讀出觀眾的留言，段段窩心的對話令她感動萬分。

Gin Lee同觀眾玩遊戲。

在感性交流後，Gin Lee再次化身親民大使，跟現場觀眾玩起遊戲，首先跟現場觀眾玩估歌仔，當屏幕畫面播出歌詞，台下觀眾分為三組，同步即時唱出歌曲，考考哪組歌迷最為熟悉Gin Lee歌曲，而熱情的歌迷反應也令Gin Lee驚喜萬分。之後Gin Lee再邀多位觀眾上台，一口氣問出多條關於自己及其作品的問題，挑戰歌迷對她的愛有多強。

Gin Lee在壓軸環節再唱出樂迷期待已久的冠軍金曲作品，包括《和每天講再見》及《日出時讓街燈安睡》。

在生動精彩的遊戲過後，Gin Lee換上華麗紫色晚裝，在壓軸環節再唱出樂迷期待已久的冠軍金曲作品，包括《和每天講再見》及《日出時讓街燈安睡》，完美唱功令觀眾十分投入，最後Gin送上一曲很《很堅強》，喻意大家可以像歌曲一樣，憑毅力及鬥志一直走下去，為演唱會帶來完美落幕。