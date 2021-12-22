施匡翹披婚紗唱《夕陽之歌》向梅姐致敬　首個音樂會全場爆滿

施匡翹（Zaina）出道短短兩年，前晚（20日）假九展Music Zone舉行首個個唱「Zaina Sze施匡翹Stay音樂會」，全場爆滿，更邀得林德信及謝高晉擔任表演嘉賓。施匡翹在音樂會上共換了五套靚衫大曬長腿。音樂會其中一部份向一代天后梅艷芳（梅姐）及張國榮（哥哥）致敬，披著長頭紗的Zaina特別穿上一套簡約的白色短裙婚紗，獻唱哥哥的《有心人》、梅姐的《心債》及《夕陽之歌》。Zaina非常用心為演繹《夕陽之歌》特別練習幾日，她表示「夕陽之歌」是梅姐的經典金曲，一定要用心唱好，不可以有半句差池。

演唱《夕陽之歌》後，Zaina在台上特別用了近兩分鐘感性說：「以上的歌曲係向梅姐梅艷芳和哥哥張國榮致敬，每一次聽都會覺得好感嘆，特別係最近唔知大家有無睇《梅艷芳》電影，深深打動和吸引，拍得十分好。除咗演員演得很好之外，好感謝俾我地90後甚至00後可以透過電影去了解更多梅姐傳奇人物，特別係作為喜歡唱歌表演的人來說，她的精神值得做榜樣。」

她續說：「除了剛才《心債》同《夕陽之歌》，分別是梅姐第一首同最後一首歌之外，今日的頭紗造型都是為了向梅姐致敬。而哥哥的《有心人》好好聽，呢首歌更是和我同一年出世，1996年推出，記得哥哥當年演唱會，唱完《有心人》之後，呼籲各位有心人去捐款支持癌症小朋友，所以我以梅姐及哥哥兩位為偶像，希望自己可以用小小的力量分享及傳遞正面訊息或慈善。」

她並感謝林信德一直支持，由她初出道的新歌《差不多小姐》擔當MV男主角，到現在開首個音樂會同樣力撐擔任表演嘉賓。而師弟謝高晉，Zaina大讚這位師弟認真勤力，為在她的音樂會演唱兩首歌，高晉也特別練了好幾天。