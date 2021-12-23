布志綸演唱會｜囝囝Adam做特別嘉賓　為爸爸伴奏《森林》搶盡風頭

音樂會系列「來日之音」第4場《布志綸Alan Po 2021音樂會》在昨晚（22/12）於海洋公園怡慶坊完美落幕，當晚獲監製舒文、陳柏宇、黃妍、區永權和劉威煌等到場支持。是次不僅是Alan加入Sony Music後首個音樂會，更是他的首個個人音樂會，為此Alan早就花盡心思為是次音樂會策劃與綵排。由其出道至今已13年的樂隊Mr.，到其單飛後，Alan寫下的作品也不少，今次音樂會就以Alan的作品作出發點，演繹的幾乎都是他的創作，帶歌迷一同走著他一直的音樂路。由Mr.的出道成名作《Everyone》到大熱作《森林》，均出自Alan手筆，當然個人作《經得起變化》，到最新推出歌曲《想再和你看煙花》等，更展示了Alan創作的多元和不同面向。音樂會充滿熱血和感動，令歌迷享受了美滿的一夜也更了解Alan。

聖誕曲作序幕

佳節將至，音樂會以《Have yourself a Merry little Christmas》揭開序幕，帶來既浪漫又溫暖的聖誕氣氛；接著帶來是氣氛截然不同，之前跟李拾壹合作的搖滾電視劇主題曲《一個一個人》。今次音樂會以五個部分組合而成，分別是「煩擾」、「釋放」、「沉澱」、「喘息」和「再出發」，這正正是Alan作個人發展後所經歷之路和感受，因此今時今日，才得見到現在充滿力量的Alan，就如《第一億次細胞分裂》中所說，「永遠會衍生新的轉機」，正面去迎來挑戰和突破。

Alan先以《Have yourself a Merry little Christmas》，預祝大家聖誕節快樂。

艱辛音樂路

是次音樂會由Edward Chan作音樂總監外，更有強勁班底作伴奏，包括著名結他手Jason Kui、樂隊Hey Joe Trio結他手Joe Leung、低音結他手Jacky Man、鼓手Jonathan Sim、Programming Kevin及和音Pam Chung，當然樂隊出身的Alan亦不時以結他自彈自唱，其渾厚的聲線加上極具感染力的演繹，教人再次感受到其現場演出的力量。Alan說之前寫下《長路》一曲時，感到行這音樂路實在艱難，到之後發現The Beatles的《The Long and Winding Road》也是Paul McCartney在遇到相同的情況下寫下此曲，所以特別感到有共鳴，也因此今次在音樂會中也一次過把這首歌演繹。台下歌迷大叫Alan「撐住！」，但Alan笑說臉上的其實是汗水並非淚水。

Alan特意將《The Long and Winding Road》與《長路》放在一起。

5歲兒子伴奏搶鋒頭

今次Alan請到的「特別嘉賓」，就是跟自己長得像餅印的5歲兒子Adam，他上台以鍵琴為爸爸演繹Mr.的經典歌曲《森林》作伴奏，場面溫馨，Adam甫上台便自信盡現，彈起琴上來有板有眼，搶盡風頭，引來大家大大讚賞，非常有台型！

感謝歌迷

Alan在音樂會中也感謝歌迷一直的陪伴及支持，今次更特別設計了應援物及帶來收益作慈善用途的紀念品，希望將來歌迷會會策動更多公益活動。音樂會的Encore部分，Alan更首度現場演繹新作《想再和你看煙花》，其懷舊浪漫日本風的MV最近亦引來熱話，為音樂會帶來高潮，最後一曲《感動》更是全場站立和揮手，完show後歌迷仍然大叫Encore，意猶未盡。