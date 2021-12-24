Mr. 明年1月限定重組　與C AllStar齊集西九文化區開戶外音樂會

今年底不同音樂單位的演唱會和音樂祭一浪接一浪，在2022年快將來臨之際，演唱會消息亦陸續流出。其中在西九文化區全新地標「Wonderland 竹翠公園」，1月繼樂隊RubberBand和香港節慶管弦樂團合作的《RubberBand X Hong Kong Festival Orchestra Live by the Harbour》後，接力於同一地方舉行的戶外演唱會的是滿有新鮮感，組合C AllStar與樂隊Mr. 聯乘舉行的「 HARBOUR THE SONIC - C AllStar ＋ MR.」演唱會。

C AllStar再開騷，今次仲搵埋Mr. ！

C AllStar四子在今年年尾推出了高質專輯《人類世》後，雖然他們剛和鄭欣宜（Joyce）舉行了一場聯乘演唱會，可是一眾C AllFans仍然高呼未夠喉，好想他們再集合演出，已是亮點之一！而Mr.繼十周年演唱會後，五人暫時繼續自己的事業，終於主音布志綸（Alan）在剛完成個人音樂會完成後在台上，提提大家Mr. 和C AllStar將會合作，現場即時反應熱烈，而他們的Fans更吶喊：「Mr. 回來了！」是次演唱會門票會於12月28日早上11時正公開發售，想知「地球保衛隊」碰上「黑色狂迷」會擦出什麼火花，就要靠樂迷到現場親自尋找答案。