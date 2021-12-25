張敬軒演唱會｜林家謙專揀平安夜做嘉賓　送聖誕禮物滋養軒仔早餐

於紅館舉行的張敬軒《The Next 20》演唱會，昨晚（24/12）進入第二場，跟觀眾一起過了一個核爆式歡樂倒數迎聖誕， 軒仔更送上聖誕大禮兩度Encore，揚言當尾場做，讓觀眾十分難忘。

軒仔演唱會在平安夜晚延至9時半才開始。

為跟歌迷歡度聖誕，大會刻意安排平安夜晚在九點半才開始，待大家可以凌晨一起倒數。軒仔不單換上搶包山款式熊仔聖誕樹新衫出場大唱洗腦聖誕歌，更請來樂壇新寵林家謙為嘉賓。他先與軒仔合唱《追風箏的孩子》，繼而再跟觀眾打招呼，軒仔隨即叫家謙 : 「你除耳機聽下大家比你嘅核爆式歡呼聲。」軒仔形容家謙非常特別：「佢好得意，我咁多年開音樂會、 開演唱會，未見過有一位嘉賓咁唔話得 ，我哋將綵排錄音send畀佢，佢竟然唱返一個編埋和音嘅版本畀我 ！」家謙即說：「咁樣做係希望成為呢個演唱會獨有版本，希望大家喜歡呢個版本，每次唔同先好玩 。」

家謙同軒仔合唱《追風箏的孩子》。

軒仔又表示最初認識家謙是在商台，當時大家同電梯，有身邊朋友指他們兩人好似樣，當時不以為意，但今次於舞台上面對面合唱真的有照鏡感覺。他直言，家謙這兩年有好成績，非常戥對方開心，唱片賣斷市，認為是時候要挑戰紅館。家謙謙稱：「多得你提攜。」軒仔接話：「唔好咁講！係黃金就一定會發光！呢行好公道嘅！」觀眾即送上無盡掌聲。

軒仔稱讚家謙為今次演出非常用心。

接著家謙說自己選擇在平安夜做嘉賓，目的是送聖誕禮物給軒仔，隨即把禮物帶上台。軒仔即場拆禮物，發現原來是果醬，家謙笑說：「我見你咁悽涼，成日食白麵包，前幾日去買畀你嘅，不過呢幾樽嘢有少少似你最近啲建築材料，有名堂㗎，一樽係開心果，一樽叫胡桃，『神奇糊塗』......你記住分開，唔好撈埋，有說明書教你點食㗎啦，每日三次每次兩匙......」引得觀眾哈哈大笑。軒仔開心表示，沒有想到自己的早餐會多了一份愛的滋潤：「雖然樽嘢顏色唔係咁開胃，不過唔緊要啦，食落去最尾出嚟顏色都係差唔多，哈哈。」

一場來到，家謙沒理由唱半隻歌就走，到他獨唱部份，他死拉軒仔不放：「你唔好交個台畀我，唔好，太多人啦，我唔慣一個人係個stage到呀，唔好係咁先啦。你試下走，我同你一齊走㗎！」他隨即走到升降台上，軒仔也忍不住說：「你搞咩講到咁曖昧，哈哈。你知道㗎，你要咩我都應承你㗎。」家謙即搞笑回答，「我要樓啦，我要......」又再引發笑聲，接著由軒仔陪著他，獨唱特別版《難道喜歡處女座》給大家。

今晚家謙為軒仔唱《難道喜歡水瓶座》。

當晚的Encore環節離聖誕節不遠，軒仔上台唱了 《只是太愛你》然後又降下去，叫場館關燈，台底聽到他喊話：「有禮物要送畀大家，以住大家聖誕節都係去買禮物，今年我準備咗一件搶包新衫畀大家！」再升上來時見到他已換了一件模仿包山的服裝，由無數啤啤熊砌出聖誕樹形，非常可愛。最意想不到是，嘉賓林家謙原來未走，又再重新上台，與軒仔及觀眾一起開心倒數萬眾歡騰的聖誕節，又齊齊唱改篇的YUU及DONKI聖誕洗腦歌，令現場每一位都開心到飛起。

唱完歌，軒仔話: 「家謙你準備咗份禮物畀我，我都準備咗份畀你。」接著招手叫他站在自己面前幫忙除衫：「你過來拆禮物啦，你喺中間伸隻手入去就得啦。」引得觀眾不停狂叫。而在倒數安歌過後，歌迷並不肯離去，不停呼喚軒公，結果軒仔再送大禮，升回台面，跟大家說：「今日真係當尾場咁做，唔會令你哋平安夜失望！」繼而送上《百年樹木》及《老了十歲》，美滿完結當晚的演唱會。

昨晚軒仔兩度Encore。

此外，昨晚完騷後，工作人員清潔台面時，不慎跌倒於樓梯中，幸好只是手部少少擦傷，並無大礙。不過大會最終還是送他往醫院作檢查，以策萬全。