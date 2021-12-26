張敬軒演唱會｜為鄭欣宜成績大躍進感驕傲：唔再活喺屋企人光環

在聖誕節（25/12），張敬軒《The Next 20》演唱會於紅館完成第三場，當晚嘉賓是鄭欣宜（Joyce），是她繼2016年《鄭欣宜女神有問題演唱會》後再與軒仔同台。她戴上小鹿頭飾化身聖誕女神，一出場即與軒仔合唱代表作《女神》。

Joyce係軒仔演唱會第三晚嘅嘉賓。

軒仔台上坦言：「每一次所有公開活動，無論我幾咁瞓唔醒，幾咁moody ，一見到佢我就開心，佢永遠帶更好多正能量畀人，好sweet ，每次都畀我一個好大力好大力嘅擁抱 。」Joyce則笑說：「我每次見皇上，你都會喺個角落偷偷地望住，喺到偷笑。（軒仔：好似痴漢咁？）我心諗，你一定係好鐘意我......」軒仔即時抵死回應：「你諗多咗啦，哈哈哈。」

軒仔讚賞Joyce今年成績令自己覺得鼓舞：「喺好多頒獎禮，或者網上見佢新歌發佈呀等等， 我都覺得好驕傲，因為今日嘅Joyce已經唔再係活喺屋企人嘅光環下，係一個獨立嘅Joyce ，你嘅汗水會得到回報，我有預感你今年有好成績！」全場即響起掌聲。Joyce也說自己期待軒仔能在今年頒獎禮上有斬獲，又續指自己很高興能與軒仔一起合唱，軒仔繼而笑說：「嘩，你講一齊我個心即刻淆一淆。（Joyce：我知你係鍾意我㗎！）係嘅，梗係啦！」及後Joyce再唱出《先哭為敬》。

Joyce除了《女神》外，也帶來今年的作品《先哭為敬》。

平安夜，軒仔有搶bear山聖誕裝，聖誕節他就特別換上一位英國年輕新晉設計師Richard Quinn為他特別訂製的閃鑽新衫，據知衫用金銀線縫製，上面一共釘有十萬粒珍珠加水鑽，重近20KG，價值六位數字。