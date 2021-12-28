新城2021｜鄭欣宜跳唱遇意外跌倒：最緊要跌低咗可以企返起身

《新城勁爆頒獎禮2021》在昨日（27/12）完滿結束，鄭欣宜（Joyce）憑《先哭為敬》奪得「勁爆歌曲」，並蟬聯「勁爆女歌手」。她直言當晚有比奪獎更感動的事：「超級估唔到我接受女歌手獎嘅時候，台下嘅掌聲同歡呼聲，我諗係第一次得到佢哋咁開心嘅聲音，呢樣嘢比任何獎項更加寶貴同珍惜。」Joyce也相當勤力，日前甚至已經構思來年音樂方向，強調自己不能鬆懈：「攞獎係好開心，但係唔可以鬆懈，要繼續努力。」

Jay、Joyce和ANSONBEAN斬獲豐富。（陳芷穎攝）

不過在表演《@princejoyce》時，Joyce卻不慎跌倒。她笑說自己像反轉了的烏龜：「我隻腳趾尾叉咗出對鞋，其實平時係可以好快起身，但係我嗰陣要鬆返對鞋，塞返腳趾入隻鞋度先企得返身，呢度都搞咗我十幾秒。因為我腳短囉，即係條裙擺喺正常人身上係唔會掂到地下，但係依家係有啲拖地。唔緊要啦，最緊要跌低咗可以企返起身，呢件事都好襯我，如果我表演緊嘅時候太型，大家未必會認得我。」

Joyce說在台上遇到意外跌倒，只要懂得重新站起來就好。（陳芷穎攝）

馮允謙（Jay）則奪得出道9年來首個新城男歌手獎，他回想起轉投寰亞前曾經歷一段事業低潮，因此上台一刻覺得感動。他坦言能順利奪獎並非只有自己功勞：「我覺得自己好努力，但係確實需要一班團隊去支持我，呢樣嘢好講信任。希望可以為呢個樂壇寫多啲歌。」而師弟ANSONBEAN（陳毅燊）則奪得新人獎，他直言上台後仍未察覺自己得獎，覺得十分驚訝，他為準備得獎講稿而在手指頭寫上筆記，後來卻發現根本用不著：「我驚我上到台講唔到嘢，所以寫咗啲筆記，但係我上到台原來冇時間望，所以其實係整污糟自己，好彩望唔到都冇大礙。」

Jay坦言過去曾想過轉行，但最後選擇堅持，而獎項也同時屬於幕後團隊的功勞。（陳芷穎攝）