新城2021｜傳無綫港台頒獎禮合併　ERROR唔肯評論：係先算啦

《新城勁爆頒獎禮2021》昨晚（27/12）完滿結束，當中組合ERROR與MIRROR及C AllStar同台，首奪組合獎，台上也憶起坊間對組合的批評。阿Dee（何啟華）坦言自己想起最初不被外界看好：「我哋一路畀人唔睇好咁行，但係我哋仲有好多忠實嘅支持者，從小眾變成大家庭，係會開心、感動。」被問到獎項會放在哪裏，肥仔（梁業）說要放在經理人阿濟家中，但其他三子卻反對，認為放在公司會較理想。193（郭嘉駿）說：「公司全部都會將啲獎放喺花姐個位度，因為花姐好少會用嗰張枱，所以啲獎全部放晒喺嗰度。」

ERROR在新城頒獎禮實現零的突破。（陳芷穎攝）

四子在台上明言，除了透過電視節目外，也希望藉音樂作品與歌迷交流。他們接受訪問時指新歌已經籌備當中，希望在微調音樂以外，也能找到合適人選擔任MV女主角。肥仔直言將以主流音樂為創作方向：「以往我哋成日做好另類嘅風格，發覺佢哋唔係好攞到成績。今次試下整首好主流嘅歌。（保錡：今日咪有好成績攞！）但係佢唔係歌曲獎，係組合獎。」

談起早前《全民造星IV》時，ERROR未能擔任表演嘉賓，他們解釋保錡是因為有工作在身，而193則承認當晚需要出席聖誕派對。（陳芷穎攝）

近日傳出無綫落實與港台合併舉行樂壇頒獎禮，意味ERROR有機會亮相友台。不過四子卻對消息真偽有保留，未肯作評論，肥仔直言：「都唔知人哋係咪真係（合併搞）嘅，係先算啦。」193則說最終決定交給有關人士決定，又笑說自己不介意無法亮相：「就算係我哋都未必亮相到，我哋都攞唔到獎。大人嘢留返畀高層搞，不過唔去其實都ok，如果唔係就要坐多晚，其實好攰，反正我哋都攞唔到獎。」