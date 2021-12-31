張敬軒演唱會｜自爆初戀與梁詠琪係餅印：依家已經嫁咗人，好幸福

張敬軒《The Next 20》演唱會昨晚（30/12）順利完成第六晚演出，軒仔請來女神梁詠琪（Gigi），軒仔更自爆中五初戀的女朋友，樣貌與Gigi非常相似，只是矮她半個頭。他表示讀中學時，Gigi的電影及好幾首歌，陪伴著他十月芥菜的時期，自己中五、六時的一段戀愛，擇偶標準都用Gigi作藍本。每當他聽到女神Gigi的歌，甚至見到本人，都會覺得有一種魔力，帶他返回青蔥歲月的浪漫時光。

軒仔演唱會第六場嘉賓係Gigi。

在與Gigi合唱《兩個人的幸運》後，軒仔即感謝女神，Gigi即笑說：「哎呀，唔好叫我女神啦。我係咪真係同你個女朋友好似？」軒仔就比量道：「佢矮你半個頭咁啦，不過依家已經嫁咗人，結咗婚，個老公仲好似係生意人，好幸福。」Gigi反問軒仔：「咁你係咪好傷心呀？」軒仔話：「DRY少少咁啦，不過都冇乜嘢，講返我求學時期成日聽你哋歌......」Gigi就馬上插口：「喂，咪住先！我Google過，其實我大你幾年㗎咋！你唔好講到我好似大你幾代咁。」

接著Gigi分享一段與軒仔有關的故事，「2015年，當時我哋有一位共同朋友，佢爸爸有病成日出入醫院，媽媽年紀又大照顧唔到，你身為佢朋友，知道佢難處之後，就同佢講，我屋企有個司機，不如用我個司機車你爸爸去醫院啦。當時佢好多謝你，減輕咗佢負擔。過一段日子，呢個朋友更發現，原來當年所謂軒仔司機，唔係你司機，係你特登出錢包起架車嚟幫佢。你真係私下做好多好事喎。」軒仔馬上謙稱：「幫到人係我福氣。你點解知咁多嘢㗎？今晚我揀咗我當年最鐘意個首十月芥菜歌，每次一聽呢首歌我就春心蕩漾。」接著陪著Gigi台上一起唱《一天一天》作結。