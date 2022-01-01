張敬軒演唱會｜與「試當真」合唱《倒轉地球》　獲七師傅嘴唇加持

張敬軒《The Next 20》演唱會昨晚（31/12）與觀眾一同除夕大倒數，迎接2022年。軒仔先後請來MC $oHo & KidNey、Kayan9896（吳家忻）及七師傅（七仙羽）任嘉賓，昨晚反應熱烈，軒仔Encore兩次觀眾仍不願離場，最後要第三度Encore，軒仔再上台唱多一首歌，觀眾才依依不捨離去。

昨晚來到嘉賓環節，軒仔先對觀眾說：「2021嚟到最後一日，無論今年發生所有唔好嘅，唔順利嘅嘢，我決定用呢首歌送走佢 ！」只想起前奏，觀眾已經知道軒仔準備唱《係咁先啦》，而MC $oHo & KidNey和Kayan9896先後升上來，全館觀眾企晒起身，用歡呼聲一齊大合唱，歡送2021年。他們接著又為觀眾唱了《Black Mirror》。接下來進入倒數時間，三人再台上與軒仔一同與觀眾倒數，踏入2022年一刻，他們更全場大合唱《倒轉地球》，氣氛高漲。

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倒數過後，軒仔再請七師傅出場，紅館馬上報以核爆式歡呼叫聲，嘈得軒仔要叫大家靜一靜，笑說：「大家見到我未婚妻咁開心......」七師傅即刻回話：「吓，我哋乜都未做過喎，咪好唔抵囉。」笑到全場肚痛，軒仔續說：「你又講得啱，但係我好保守，有啲嘢我要結咗婚先做......你今日綵排叫我咩話？你記唔記得？」七師傅答：「老公......唔係，軒公。」又引來觀眾狂叫狂笑，軒仔都笑到彎身：「我今日聽到呢個字，個心離一離，新年流流......」此時七師傅拖住軒仔手問: 「你隻手咁凍，你係咪嚇親？做足18場，日日咁唱真係好辛苦。」軒仔相當識做：「你帶溫暖畀我咪得囉。你有咩祕方教我補下身？」七師傅竟然回答：「下一世唔好做歌星啦，太辛苦啦！做國皇算啦你。」觀眾狂笑之餘，軒仔都笑到向前仆，反問：「吓？國皇後宮佳麗三千，我個腎點搞？」七師傅繼續面不改容，淡定回答：「你剩係獨愛一個人咪得囉。」

師傅愛大家，仲開埋金口同軒公合唱！

一場來到，七師傅為了表達對軒公的愛，她開金口與軒仔合唱《月亮代表我的心》，唱畢，觀眾大叫軒仔「嘴佢！」軒仔最初聽不清反問觀眾：「咩話？娶佢？哦...嘴佢....」此時七師傅搶答，「我ok㗎。」立即引來全場哄動，軒仔更是笑到說不出話來，冷靜下來後他再次用疫情來推卻，料不到七師傅話：「但係你聽下佢哋啲聲！」全場觀眾即刻拆台一樣大叫揼地，軒仔盛情難卻，師傅再來多句：「你錫邊度都得！」軒仔唯有嘴師傅塊面一啖，師傅隨即問：「使唔使回禮㗎？」軒仔此刻已是肉隨砧板上，企定定任嘴。親熱過後，師傅搞笑辯護：「柴J粉絲唔好嬲我，佢係屬於大家㗎。我都係搞下氣氛啫。」觀眾即歡呼聲又四起。

最後軒仔揚言今年得到七師傅嘴唇加持，一定好運過人，不如請師傅再加指點，七師傅回答：「我計過你條命啦，西面最適合你，你一路同西啦！成個紅館都係西面，我畀個錦囊你，你帶睡袋行李搬嚟紅館住啦。」師傅又突然叫人拿出一個垃圾膠袋，話要送禮物比軒仔：「我本來想送層樓畀你，但係我又驚爆緋聞，啲人話我包養你，所以我用好長時間，自己親手做份禮物畀你，個垃圾袋係因為出來太趕啫。」接著由垃圾袋中拿出一個能量塔：「可以帶畀柴J，柴西你，日日咁開心！」

除咗唇印，軒仔仲有禮物收。

此外，昨晚楊受成夫婦、游學修等一班試當真成員，Locker ，袁灃林及林婷等均有到來捧場。楊生更於後台大讚軒仔演出成功，互相擁抱祝賀新年。