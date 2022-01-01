張敬軒演唱會｜黎明驚喜現身再爆金句　向軒仔示愛：鍾意咗你好耐

張敬軒《The Next 20》演唱會來到第八場，於今日（1/1）在紅館舉行下午三點場。雖然演唱會在下午舉行，仍無損大家睇騷氣氛，加上於2022年第一日就請來天王黎明擔任嘉賓，繼七師傅後紅館再一次核爆！

2022年第一日就請來天王黎明擔任嘉賓。

介紹Leon出場之前，軒仔表示，有同事給了一個外界推測的嘉賓名單讓自己看：「咁易估就唔好玩啦。以下呢個嘉賓，我每次見佢都有好fresh感覺。佢不斷inspire成個香港樂壇，培育新人，做好多創新的東西。」然後現場響起《眼睛想旅行》的音樂，全場立即進入瘋狂狀態，歡呼四起。Leon隨即戴著「Happy New Year」眼鏡，升上台跟軒仔合唱，又唱又跳之後更把眼鏡拋出去送給現場觀眾。

唱畢後，黎天王再爆金句：「依家夜晚晚充滿浪漫氣氛，但又係下午時間，個時辰重要係我出世個時辰！你點解咁識揀呢個時間開騷？」軒仔笑言是七師傅計出來的。Leon聞言：「新一年見到老黎，夠曬老黎啦！仲要眼睛想旅行！希望大家快啲去到旅行啦。各位打工仔，就要更受尊重，加人工。」然後又好客氣咁同軒仔再講，「多謝你畀機會我合唱，之前我哋又合作咗首歌啦，點解要揀你，其實係我鍾意咗你好耐。」觀眾大笑，Leon就反問：「咩？男人唔一定要鍾意女人，可以鍾意男人嘛。我哋首歌叫《Old Fashion》 ，證明老黎同你一齊玩就夠Fashion！」