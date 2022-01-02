叱咤2021｜張敬軒向林家謙下戰書　劍指唱作人獎：希望唔係得把口

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨日（1/1）在亞博館Arena完滿結束，特意從紅館趕來的張敬軒今晚奪得3個獎，包括首奪「叱咤樂壇至尊唱片大獎」，達成「叱咤大滿貫」。軒仔在後台接受訪問時坦言，事前沒有特意想過：「有人同我講話係平咗學友哥嘅紀錄，但係我就冇特登去計，但係我慶幸自己可以好似集郵咁，集齊咁多個獎，因為今年做咗新人，仲有好多嘢學。」

軒仔贏得首座「叱咤樂壇至尊唱片大獎」，繼張學友後再有男歌手達成「叱咤大滿貫」。（劉傳謙攝）

軒仔所說的是去年首次擔任策劃新品牌飛圖唱片發展的工作，他續指今次是成立新品牌後首奪至尊唱片，認為是個好開始，不過他也大讚C AllStar新碟更有勝算：「我自己都覺得C AllStar嘅《人類世》攞獎機會大啲，專輯嘅概念等等我都好鍾意。」至於我最喜愛男歌手，軒仔稱要考慮其他因素，除了歌曲，還要看人氣、觀眾緣等等，自己也覺得勝算不大。他認為MIRROR等新世代絕對有充足時間，做到姜濤口中的「亞洲第一」：「其實無論係MIRROR、姜濤、Anson Lo、Tyson Yoshi定林家謙，任何一個佢哋呢代嘅音樂人，只要佢哋可以代表到呢個地方，代表廣東歌去到亞洲，甚至更大舞台，我覺得都係值得開心。」

軒仔看好MIRROR、林家謙、Tyson Yoshi等年輕一代歌手，有足夠時間做到亞洲第一。（葉志明攝）

說到來年目標，軒仔突然向林家謙下戰書：「我希望自己今年唔會得把口，成日都話想攞返唱作獎。我自己都想多返啲創作，其實都遠離咗唱作人呢個行列好耐。如果你問我想角逐咩獎項，我會想攞幕後人或者唱作人獎，畀多啲機會有實力嘅男歌手。」除了音樂上，軒仔來年也會繼續經營YouTube頻道，將清談節目恆常化。