叱咤2021｜鄭欣宜盼與林欣彤許廷鏗兌現10年前承諾：每年都差啲

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨日（1/1）在亞博館完滿結束，鄭欣宜（Joyce）大熱連奪「叱咤樂壇女歌手」金獎及「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」，而馮允謙（Jay）則贏得唱作人銀獎和男歌手銅獎，斬獲豐富。

Joyce同Jay昨晚都有斬獲。（劉傳謙攝）

二人在後台接受傳媒訪問，Joyce直言今晚非常有感觸：「我嚟咗香港一段時間，其實頭先喺台上面嘅說話係真，我真係好介意（只稱呼Joyce為藝人）。因為我好愛香港，好想代表香港，做一個香港歌手，而今日攞到女歌手金獎係印證咗呢件事，確實係特別大感觸。希望之後可以用香港歌手呢個身份繼續分享自己嘅故事。」

Joyce解釋台上一席話出自對身為香港歌手的盼望。（直播截圖）

在旁的Jay看到欣宜落淚，自己也覺得感動：「我知道佢一直好努力，同埋踏上去係一件好難嘅事。甚至乎我自己講嘢唔算叻，唔係好識娛樂，但係我鍾意寫歌、唱歌、音樂，好彩今年多咗啲人認識馮允謙嘅音樂，做咁多年係值得嘅。」

Jay慨歎近年來的努力沒有白費。（劉傳謙攝）

除了在台上，台下的Joyce在林欣彤（Mag）奪得銅獎時也哭成淚人，她說到會場的路上想起十年前自己與許廷鏗（Alfred）、Mag同屬新人三甲，自此留下約定：「希望我哋三個可以再次一齊上台攞獎，一齊慶祝大家嘅好，但係每年都好似差啲啲，我覺得呢個會係好開始，等埋Alfred再嚟過。」她笑說Alfred在台下哭得比自己更激動：「喊到好似我攞唔到獎咁，好得意，不過佢攞獎我都會喊到咁。」