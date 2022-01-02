叱咤2021｜林家謙唔敢認係大贏家　盼向其他音樂人邀歌突破唱功

在昨晚（1/1）的《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中，林家謙憑《神奇的糊塗魔藥》贏得首座歌曲獎，其後不僅贏得唱作人金獎、男歌手銀獎，在幕後人獎項更連奪作曲人及編曲人兩個獎項，獨攬5個大獎。不過他在後台接受傳媒訪問時卻謙稱：「數字呢啲嘢好虛嘅啫，唔需要著重。我覺得有獎好，冇獎都要開始畀心機繼續做。」他坦言在看過媒體報道獎項預測後才開始留意自己得獎機會：「要開始諗，如果真係發生，我要講啲咩呢？我唔想好似之前啲頒獎禮咁，乜都冇準備過，唔係講錯嘢就唔識講。」

以個人單位計算，其實家謙可說是今年叱咤大贏家。（劉傳謙攝）

同時贏得兩個幕後獎項，家謙坦言有點始料不及，尤其編曲是近年開始接觸，主要以自己作曲的作品為主，因此感到幸運、珍貴。談起來年大計，家謙預告未來將與一位台灣音樂人合作，又希望嘗試演繹其他音樂人的作品：「過去兩三年都係自己寫晒，我覺得如果自己把聲係要多啲突破，就要開始唱下人哋啲嘢，因為唱自己嘢太舒服，太知道自己啲歌點去。當然係得心應手啲，但係我想試下一啲唔係為我而寫，或者唔太啱身嘅歌，睇下我嘅聲線會唔會有啲突破，可以駕馭到呢啲歌。對歌手嚟講，呢啲係最應該要挑戰嘅嘢。」問到張敬軒向自己下戰書，家謙表示歡迎：「好多樂迷都話佢成日走數，『又話自己作返，講咗咁多年都唔係』，呢個係好好嘅承諾。（作歌畀你？）好呀，張生ok嗎？我ok，但係唔知佢得唔得閒。（公開邀歌？）唔係，唔好畀壓力佢。」