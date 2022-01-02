叱咤2021｜6號@RubberBand台上憶起11年前奪至尊歌：好記得個畫面

昨日（1/1）的《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中，RubberBand相隔11年再憑《Ciao》贏得「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」。四子聯同填詞人Tim Lui及監製雷柏熹（Patrick）接受傳媒訪問，主音6號坦言在台上想起11年前憑《SimpleLoveSong》贏至尊歌時的畫面，感觸不少：「當時正值舊隊友藝琛離團，我要多謝商台，佢哋頒獎嘅時候畀我覺得，雖然離開咗一位隊員，但係有好多人喺背後支持，好記得呢個畫面，有少少遺憾嘅係當時玩呢首歌嘅時候處理得唔係咁好。」

阿偉對奪得至尊歌頗有感觸，原因是能與一起奮鬥的戰友一同分享榮耀。（葉志明攝）

6號認為鼓手泥鯭聽過小儀在頒獎前的一番話，令他非常激動，自己則認為歌曲靠真摯打動聽眾，又想起用新歌《好好地過》勉勵聽眾：「以往嘅我會寫一啲計劃，但係人可能去到某一個年歲，就會想珍惜同某啲人過嘅時間......搵到一啲愛嘅人，信念一樣嘅人，大家安好、平安，呢樣嘢真係好重要。」

6號訪問中途也眼濕濕。（劉傳謙攝）

泳兒首奪歌曲獎自認回報率低

同樣在頒發歌曲獎時表現激動的還有泳兒（Vincy），因為這是她16年後再上叱咤頒獎台，同時是她首個「叱咤十大」。她在受訪時直言憑小眾曲風能贏得獎項，意義更加深遠，又再次感謝所有在低谷時支持自己的人：「喺你事業順利嘅時候，確實係值得開心，有好多人會恭喜你，但係我覺得更加要記住嘅係喺你低潮嘅時候幫過你嘅所有人。大家都知道我係純歌手，公司要投資好多資源，但係到最後其實唔係好賺到錢，好多時都係靠朋友幫手，唔係講錢，好想有機會的話報答返畀大家。（包括男朋友？）佢係其中一個，我頭先唔記得多謝佢，但係我都唔係一啲好肉麻嘅人。」