金曲頒獎禮｜曾志偉廣邀歌手出席 MIRROR因拍劇無緣踩台參加記招

港台與無綫正式宣布合辦《香港金曲頒獎典禮2021/2022》。（梁碧玲攝）

香港電台及無綫電視今日（5/1）在將軍澳電視城舉行記招，宣布首度合辦《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，副廣播處長施金獎及TVB總經理（節目內容營運）曾志偉一同出席，主持啟動儀式。

二人在記招後接受傳媒訪問，志偉說自己對音樂有情意結，希望能舉辦與電影金像獎一樣，舉公信力的樂壇頒獎禮，形容這次是媒體合辦頒獎禮的開始：「我成日都希望，係咪所有媒體都可以合辦一個頒獎典禮呢？當然係困難重重，但係起碼今次我哋同港台踏出第一步，行咗先。」

志偉稱今次合作是實現「六台聯頒」的起步。（梁碧玲攝）

施金獎強調今次頒獎禮會邀請所有媒體參與，也指是次記招有邀請MIRROR、ERROR參與：「我哋點會冇請？不過佢哋忙，佢哋覆咗我哋話劇組好忙，要拍戲，咁就冇辦法。」不過同屬ViuTV藝人的P1X3L則有現身。至於他們會否亮相頒獎禮，志偉則強調，自己一直希望頒獎禮雲集樂壇各界人士參與：「只要大家唔係要拍戲、開工，佢哋都會參與，咁先係一件盛事。廣東歌以前嘅地位好高，點可以重拾以前嘅光輝，最緊要係自己人都認同，大家支持先可以做得到。」施金獎則希望歌手能更進一步，闖進大灣區市場。

施金獎強調今次有邀請MIRROR及ERROR出席。（梁碧玲攝）

有傳Anson Lo（盧瀚霆）將與鄭欣宜於同日舉辦拉闊音樂會，被問到會否影響二人得獎機會，志偉說過去也曾經出現過歌手在演唱會現場奪獎的例子，而施金獎則說得獎與否與能否出席是兩回事，強調頒獎禮將按照機制定出得獎名單，又說往後沒有更改兩台歌曲榜的機制的打算：「『中文歌曲龍虎榜』繼續有榜會，統計每年能夠入榜嘅歌；而TVB繼續會有『勁歌金榜』，入面嘅歌我哋都會統計，我哋將呢啲歌集合，放喺選舉名單裏面，再根據機制得出嘅總分，決定邊啲攞到十大歌曲，邊個攞男歌星、女歌星，會係一個公平、透明嘅機制。」至於劇集歌，二人指除了TVB劇集歌，也會計算包括港台在內不同平台的劇集歌曲。

二人進一步解釋頒獎禮機制，稱港台及TVB歌曲榜會沿用過去模式，而候選名單則集合兩台各自的上榜歌

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志偉希望這次合作不是期間限定：「『一次性』可能講緊係得我哋兩個台，『永久性』就會係有更多台，更多合作夥伴，務求《金曲頒獎典禮》有更多人支持。今次同港台嘅合作，我諗唔只係得一次，希望永久都會。」記者續問志偉會否安排TVB旗下歌手亮相友台，他直言：「啱啱叱咤我哋有兩個都上過台，ViuTV都有播，咁咪代表出過囉！冇問題，我哋歡迎。（音樂節目？）記得第一日返工就打畀魯暉（ViuTV台長魯庭暉），問佢MIRROR可唔可以上我哋台，佢話『梗係唔得』啫嘛。問咗啦！其實做娛樂，大家都係想做好呢個行業，例如我哋要定喺四月中，係要避開金像獎，因為我唔係想要打對台，電影要多人睇，音樂都要多人睇，咁先得，無謂比較收視。」