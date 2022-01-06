金曲頒獎禮｜Gin Lee唔知有得爭劇集歌獎：原來其他劇集都有機會

Gin Lee（李幸倪）今日（5/1）現身電視城，出席《金曲頒獎典禮2021/2022》記招。她接受《香港01》訪問時坦言，頒獎禮合二為一是個歷史性時刻：「合辦呢樣嘢講咗好多年，終於今年可以二合一。呢個係好嘅開始，我覺得團結就係力量，成個凝聚力會更加好。合辦嘅宗旨係想再做好啲，好期待頒獎禮成功，最重要係將廣東歌介紹畀世界各地嘅人聽。」

Gin Lee出席《金曲頒獎典禮》記招。（梁碧玲攝）

問到對得獎是否有信心，Gin期待自己能締造歷史：「因為呢個係歷史性嘅一刻，真係第一次合辦，如果可以成為其中一位得獎者都係幾奇妙，因為可以寫入歷史書，哈哈，同埋係對過去一年嘅自己有個肯定。」雖然期待得獎，但Gin坦言過去一年有不少歌手貢獻良多，若然由其他歌手得獎，自己都會為他們感到高興。

Gin認為能奪獎同樣是個歷史性時刻。（梁碧玲攝）

Gin過去一年為港台唱過國劇宣傳曲《這種親》，問到會否在劇集歌曲獎上更有信心，她坦言事前不知道自己原來有機會奪獎：「唔知係咪可以話係大啲機會，但係有機會囉，聽返你咁講，原來其他劇集都有機會。上年唱國劇劇集歌，其實都係我第一次唱劇集歌，都開心嘅，如果錦上添花嘅就更開心，不過冇獎都已經好開心，因為上年有好多唔同嘅嘗試同得著。」Gin認同樂迷所指，去年產量太少，希望今年可以追回進度，同時在音樂上發掘更多可能性。