黎明自嘲《夏日傾情》震音難受而重錄　粉絲激讚編曲演繹有新鮮感

天王黎明（Leon）出道36年，推出過無數金曲，而1993年推出的《夏日傾情》是Leon初出道沒多久錄的一首歌。今早Leon在Facebook上載長文表示相隔這麼多年都沒有聽過自己唱《夏日傾情》，在偶然間聽到後搞笑指震音無法忍受，更表示要重錄《夏日傾情》，並於今日（6/1）在音樂平台上架。

今早Leon在Facebook上載長文表示相隔這麼多年都沒有聽過自己唱《夏日傾情》，在偶然間聽到後搞笑指震音無法忍受。（CFP）

Leon出Post寫道：「夏日傾情一曲是我初出道冇幾耐錄的一首歌，其實自己都很久沒有聽過，因為有機會開演唱會，在彩排時唱或在演唱會唱，因為自己都熟所以冇需要攞返當年嘅CD版嚟聽，但喺舊年有一次坐人哋車，個人突然播出夏日傾情當年版，我一聽之下，即刻醒悟，什麼叫做：力拔山兮氣蓋世，😮‍💨唉聽返當日自己唱的版本，真係震過貓王，不停震，句句尾個隻字都震，我意思係啲震音～～講真一聽返連我自己都無法忍受，令我恍然大悟，鍾意聽呢首歌嘅朋友，我辛苦了你們的支持，真係要講句，對不起我愛你，為咗防止大家唔覺意再聽返當年的震音老土版，我覺得自己馬上需要重新錄製此曲，亦都經過重重困難去申請版權，最終如願重錄，做人畢竟要與時並進，當年情可以存在，但必須面對已經過時，所以重新唱過，但只錄一首，又好似好無謂，所以重新錄多首，越夜越有機，將編曲入邊嘅槍聲也拎走埋，等首歌可以帶點和平氣氛，講完啦，係咁先，下次再講啦。鍾意定唔鍾意，對得住自己咪鍾意，又冇對唔住人。只有三首歌的重新唱VOL. 1 EP 今日上載音樂平台」

黎明自嘲無法忍受1993年版本《夏日傾情》的震音而重錄。（資料圖片）

有大量粉絲看到Leon自嘲當年的震音非常驚嚇後，都紛紛在帖文留言表示立即重聽1993年版本，並大讚偶像「當年唱得都好好聽」、「你唱的每一首歌我都鍾意」、「字字唱得好聽，尾尾震得靚音」。另外，有網民聽完Leon重新錄製的《夏日傾情》後都一面倒激讚感覺清新，無論在編曲及演繹上都帶給樂迷很不一樣的感覺，亦很欣賞Leon不斷求變的精神。