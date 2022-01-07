金曲頒獎禮｜採用《十大中文金曲》為基礎　委員會組成係最大變數

樂壇踏入2022年即迎來歷史性一刻，港台《十大中文金曲》和無綫《勁歌金曲頒獎典禮》將首度合併，於4月3日舉行《香港金曲頒獎典禮2021/2022》。大會同時公布今屆選舉期為2020年11月14日至今年1月29日，而「香港金曲最佳中文唱片獎」則定於2020年10月4日至2021年10月3日，意味歌手仍可在今個月作最後衝刺，力爭成為首屆金曲頒獎禮得主。

有關頒獎禮的制度，昨日大會在記招上表示，今年將一共頒發13個類別獎項，包括金曲獎、男歌手、女歌手、樂隊等，於1月29日至2月13日展開公眾投票，而各大獎項得主則經互聯網公眾投票、專業評判、中文歌曲龍虎榜及勁歌金曲委員會和民意調查選出。雖然更多細節需要留待日後展開投票時才能得知，但按照記招及訪問時所得資訊，目前金曲頒獎禮有4大細節值得大家留意。



《香港金曲頒獎典禮2021/2022》象徵樂壇揭開新一頁。（梁碧玲攝）

獎項用港台頒獎禮為基礎

與上屆港台及TVB頒獎禮的獎項類別比較，金曲頒獎禮與上屆改革後的《十大中文金曲》類似，尤其在歌手獎方面，頒獎禮會採用港台上屆的模式，分成男歌手、女歌手、樂隊及創作歌手四大類別，同時復頒「年度最佳進步獎」，並非如TVB一樣分成「最佳演繹」及「最受歡迎」男、女歌星。

金曲頒獎禮在歌手獎項上的分類較有系統，不過同時也減淡了過去TVB頒獎禮時的特色。（葉志明攝）

歌曲獎方面，港台顧問（節目）何重恩則透露會透過上述機制選出十大歌曲，同時將保留「全球華人至尊金曲獎」，同樣是沿用過去港台的機制。而「最佳合唱歌曲」及「最佳劇集歌曲」兩個獎項，則為過去在TVB較常見的類別。換言之，雖然金曲頒獎禮犧牲了過去樂迷在TVB頒獎禮所看到的特色，但換來的是更有系統性的獎項類別。

其實劇集歌曲獎過去較常在TVB台慶頒獎禮出現，不過這次劇集歌曲獎除了TVB劇集歌，就連港台國劇歌及ViuTV劇集歌都有機會入圍。（直播截圖）

「勁歌金榜」與「中文歌曲龍虎榜」並存

TVB和港台各自有「勁歌金榜」與「中文歌曲龍虎榜」，頒獎禮如何處理兩台歌曲榜的成績成為焦點。就此，何重恩在訪問時強調「勁歌金榜」與「中文歌曲龍虎榜」將繼續按各自機制運行：「『中文歌曲龍虎榜』繼續有榜會，統計每年能夠入榜嘅歌；而TVB繼續會有『勁歌金榜』，入面嘅歌我哋都會統計，我哋將呢啲歌集合，放喺選舉名單裏面。」

何重恩在早前訪問中提及過，「勁歌金榜」與「中文歌曲龍虎榜」將各自繼續運行，不受今次頒獎禮二合一影響。（梁碧玲攝）

其實在過去港台和TVB頒獎禮，歌曲榜的成績只成為參考指標，港台過去以選舉期內的「中文歌曲龍虎榜」三甲歌成為候選資格，但並非評分準則；而TVB則以「勁歌金曲優秀選」作為候選資格，而評分準則也沒有提及會計算「勁歌金榜」成績。而大會需要進一步深思的是，當需要考量「勁歌金榜」成績制定候選名單時，他們是否直接採用過去勁歌金榜成績，而TVB則要考慮上年度只舉辦過一次的「勁歌金曲優秀作品」（前稱「優秀選」），在兩台頒獎禮合併後的定位。

兩個頒獎禮合併後，《勁歌金曲優秀作品》應該如何定位？（梁碧玲攝）

獎項名暗示組合勢將失利？

進一步查看今屆13個得獎類別，過去在港台頒發的「十大中文金曲樂隊/組合獎」，今年則改為「香港金曲樂隊大獎」。消息一出隨即引起外界猜測，雖然上年三甲都由樂隊包辦，但今次獎項上的命名則令人懷疑，C AllStar、MIRROR、ERROR等不被界定為「樂隊」的組合，會否在第一屆金曲頒獎典禮錯失其中一個得獎機會。事實上，記招當日除了Dear Jane、ONE PROMISE、Hey Joe Trio及Supper Moment四隊「樂隊」外，也有P1X3L這隊「組合」，相信這個猜測只是獎項名稱所引起的誤會，並不會影響組合爭獎機會。

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委員會成最大變數

對比過去頒獎禮，今年金曲頒獎禮的評分準則與過去的《十大中文金曲》相若，包含專業評審、觀眾投票及民意調查，唯獨今年的評分準則新增在《勁歌金曲頒獎典禮》才出現，由「中文歌曲龍虎榜」及「勁歌金曲」組成的委員會。過去頒獎禮會公布公眾投票及專業評審的評分比例，在新制度下，雖然仍按照歌手或歌曲總分定奪獎項得主誰屬，但在委員會加入下，他們所佔的得分比例多少會否公布，或許會視為獎項能否保持過去《十大中文金曲》時所擁有的透明度。與此同時，港台和TVB各自有多少成員加入委員會，當中又會包含哪些人選，都是令樂迷好奇的地方。