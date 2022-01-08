專訪｜JNY自爆與老婆價值觀唔同：佢想錄音嗰陣已經要做到完美

近年樂壇掀起新常態，不少獨立音樂人或組合冒起，除了作品在網絡上引起甚大迴響，部份歌手甚至獲得大型唱片公司青睞，2016年成立，兩年後決定加入環球旗下廠牌Brave Music的Dusty Bottle就是其中之一。兩年前Dusty Bottle解散，成員之一JNYBeatz（楊駿）決定上年起開展個人企劃，以Producer Artist身份重新出發。

繼193的《你是我的Bae》後，JNY最新派台《靈魂出竅練習曲》找到林家謙合作，以冥想作為主題，希望冷靜過後用音樂讓思緒騰飛探索不同可能性，從而清空腦海中的雜訊。他透露作品在動畫《靈魂奇遇記》中得到靈感，雖然與故事內容無關，但鄭敏筆下的歌詞令他不斷反思人生：「我好少會咁認真做一首歌，講緊係面對呢啲咁認真嘅話題，因為之前Hip-hop、R&B都係寫下輕鬆啲嘅主題，好似之前同TomFatKi寫嘅就係搞笑，或者同Tyson Yoshi整嘅R&B都係搞笑歌、溝女歌，ERROR都係搞笑嘅，但係冇乜試過收到一個咁值得反思嘅主題，比較有深度。我收到歌詞都會反省下人生，真係會諗到自己靈魂出竅嘅時候點反思，希望大家聽到都有共鳴。」

撰文：劉傳謙

攝影：周倪瑩



JNY今年繼續推出個人企劃下與各個音樂單位合作的歌曲。

因保錡與Delta T、ERROR結緣

其實早在Dusty Bottle解散前，JNY也有以個人名義推出單曲，包括與ERROR成員保錡（PØK1）和Delta T（蛋撻頭）合作。原來與Dusty Bottle組成一樣，JNY也是從網友關係開始認識二人：「其實Delta唔算係網友，因為佢係保錡介紹嘅。記得我喺Facebook轉載咗一啲關於Hip-hop嘅貼文，之後保錡同我講，話自己都好鍾意玩音樂，於是就約咗一齊上錄音室傾下偈，仲即刻整咗首Demo。之後佢話想出呢首歌，機緣巧合下就約咗隊MV團隊傾，唔知點解又會帶咗Delta上嚟，之後就一直有音樂上嘅合作，包括我哋三個一齊做嘅《Can’t Stop》。其實我係認識咗保錡之後先識Delta，一開始仲以為佢係拍MV嘅工作人員，傾開先知有出歌，覺得佢嘅《斷捨離》唔錯。」

JNY喜愛從網友關係開始建立不同合作機會。事實上Dusty Bottle的組成，及與保錡的緣份，確實是從網友關係開始。（周倪瑩攝）

經過《Can’t Stop》的成功後，JNY繼續與Delta合作無間，隨後更在保錡介紹下促成與ERROR在《我們不Chok》的合作：「出完《Can’t Stop》，ViuTV覺得呢首歌可以，好想ERROR都做一首類似嘅歌；而保錡都有同ERROR傾過，覺得ERROR都可以做一首類似係咁嘅City Pop。」其實歌曲在2020年10月時已經製作好，雖然JNY不知為何歌曲延期到去年7月才面世，但相信這是最好的安排：「咁啱喺《自肥》之後出，坊間嘅反應會係最大，最好就係畀多啲觀眾認識到呢款類型嘅音樂。可能早半年出件事會冇咁勁，但係《自肥》之後出，件事就順理成章咗。」

若非保錡和《Can't Stop》，或許《我們不Chok》就不會出現在ERROR的歌庫內。（MV截圖）

獲開綠燈為On仔編Lo-Fi最難忘

在Dusty Bottle休團後，JNY主力擔任幕後工作，除了ERROR外，JNY近年都與陳凱詠（Jace）、陳健安（On仔）、馮允謙、鄭秀文等歌手合作。JNY特別談起去年為On仔編曲的《廢學》，直言對他而說是一個突破：「我冇諗到佢會叫我做一首Lo-Fi，我覺得突破在於，佢係一個主流嘅歌手，而佢肯願意做Lo-Fi。呢件事向來都唔係主流會做嘅事，會覺得好似好悶，成日重複，冇記憶點，所以佢搵我編曲嘅時候會以為係一啲比較流行，純粹係R&B、Groovy啲嘅，但係聽佢A&R講先知真係一首Lo-Fi，仲要係因為聽過我整嘅純音樂，想搵我試下幫佢編。」他認為整個過程自由度大，例如沒有收到在另類與主流曲風中取得平衡的指示，間接帶動聽眾學習和接受樂壇出現的新曲風。

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考慮本地市場後決定合唱

直至後來樂隊解散，JNY決定以Producer Artist方向發展，但他坦言最初沒有想過要唱歌：「其實我係想做到類似外國嘅beat makers、製作人或者DJ咁，主力係幫人做歌，加返自己嘅beat tag上去，令自己可以出現喺歌曲入面，但唔係唱歌。」近年經常在前奏聽到的一句「JNY on the beat」的女聲，正是啟發JNY向Producer Artist方向發展的契機，不過嘗試製作beat tape後，他認同純音樂在普遍聽眾眼中較難入口，於是想到與其他歌手合作：「其實會衍生一個問題：如果我唔出嚟唱，其他人更加唔會知道我係邊個。始終香港唔會有好多人知道呢個概念，如果你唔主動出現，其他人只會覺得你係幫緊呢位歌手做歌，雖然首歌係落你個名，但係畀人個感覺唔似係，所以我決定每首歌都參與少少。可能係Rap嘅部份，或者唱一啲副歌嘅部份，等其他人知道我係以一個咁嘅身份繼續做，之後喺MV上都認識我係邊個，喺企劃上又會認識得更多。」

說起在外國習以為常，但在香港卻不常見的beat tag，JNY與其說是防盜，不如說是用作建立自己形象。雖然有唱片公司不願意音樂人加上beat tag，但JNY認為近年業界有更多人接受beat tag，甚至視為作品中突顯個人風格的一大特色。（周倪瑩攝）

獲老婆Karris親自監製超嚴格

有認真留意創作團隊名單的歌迷會發現，JNY在個人企劃上的每一首歌都會與老婆Karris Sauch一同監製，原來Karris主力負責監督JNY的錄音部份，而另一位歌手則交由JNY親自處理。他解釋此舉是因為部份錄音未能如過去以bedroom studio形式般，自己坐在電腦前一手操控：「喺自己嘅studio就可以做到，但係出去外面嘅錄音室，我唱嘅時候要隔住間房，我點跑嚟跑去呢？真係唔可以，出到去真係要搵一個人操控。我老婆自己有整beat，我教完佢用一啲軟件之後就可以幫我錄。」

Karris Sauch負責為老公JNY錄音。（JNYBeatz Instagram圖片）

JNY坦言Karris在監製過程非常嚴格，也承認她的要求比自己高：「佢比較雕琢，但係我注重後期嘅，如果覺得個feel中嘅話就ok，有信心後期一定執到；而佢會想錄音嗰陣已經要做到完美，等到後期可以唔需要執咁多，甚至係昇華。可以話係價值觀唔同囉，我覺得可以後期執到好完美，但係佢會覺得錄音嘅時候已經要唱到，例如我會覺得唱到，走得，但係佢會同我講唔掂，我話走音可以tune，但係佢唔收貨。講真我唔係唱開歌，唔算係一位歌手，所以我會慣咗開auto-tune處理。（太嚴格？）其實係合理嘅，只係我會想自己執啫。」雖然在音樂上意見不相同，但JNY認為二人私底下相處依然融洽，將公事和私事分開。

工作以外，JNY和Karris與一對囝囡共叙天倫，非常溫馨。（JNYBeatz Instagram圖片）

與林家謙合唱最順暢

除了193和林家謙外，接下來JNY也將陸續推出石山街、Dough-Boy、TomFatKi、Delta T和朱琳，及另外兩位神秘人各自合作的單曲。數到最印象深刻的合作單位，JNY選擇首度合作的家謙。除了挑戰二人從未接觸過的曲風外，他認為整個猶如學術交流的溝通過程已經足以令他非常難忘：「之前喺writing camp見過，但係冇試過一齊合作完成一件事，算係識識哋。我未真係喺錄音室聽過佢唱歌，我發現佢係好抓得緊細節嘅人，因為佢本來都係監製，所以喺同佢溝通嘅過程之中，好多專業用詞同工作流程佢都會明，可以溝通得好仔細，包括每一個音、每一個和弦（chord）點處理，甚至點樣用某啲插件（plug-in），呢啲嘢平時啲歌手都唔會知。林家謙係好清楚自己做乜，而我哋都係咁，所以成件事就好流暢，加上佢真係唱得好，又認真。印象深刻在於比較少情況咁做歌，唔係只係口講話清楚，而係喺技術層面都知道要點做，因為有啲係清楚要求，但係技術上唔知道點做，但係佢好清楚自己要咩，器材上、某啲plug-in，佢好清楚要用啲咩。」他透露歌曲中大部份位置都出自即興，在錄音當日才臨時編排，卻沒想到效果滿意，後來也把這些嘗試加入歌曲中。