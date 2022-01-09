鏡中鏡｜姜濤揭舞蹈版影片一take過：錯過那十幾分鐘便無機會拍到

姜濤近日推出新歌《鏡中鏡》，以自身經歷以及成名後的心路歷程作為背景，從中明白到人生最大的敵人從來不是別人，而是自己。早前他接受商台《叱咤樂壇》訪問時，談起MV最後一幕被「自己」揸槍指着頭時卻報以微笑的含意，認為是反思自己內心後的答案，要坦誠接受、面對自己。日前他也在Instagram貼文，分享更多對《鏡中鏡》的感受和見解。



姜濤近日推出新歌《鏡中鏡》，並在Instagram分享對歌曲的感受和見解。（姜濤Instagram圖片）

親解播足1分鐘純音樂含意

姜濤曾坦言「九胎是無法被定義的」，因為每個人在聽到歌曲後所領悟到的事並不一樣，當中滲入了「姜B」、「才回望十歲舊時肥仔」等關於自己的元素，同樣是以自身經歷作為背景，但姜濤只是希望透過自己的故事引發聽眾更多思考，戰勝心魔。至於歌曲最後約1分15秒以純音樂交代，他解釋：「這其實是我們的刻意留白，希望每個人在聽完我的故事後能進入你自己的內心世界、聆聽自己的聲音、同自己對話。」

姜濤希望大家用歌曲中的1分鐘時間，檢視自己內心，勇敢面對心魔。（姜濤Instagram圖片）

Tyson Yoshi原來係幕後功臣

有關「九胎」的誕生，姜濤先談起旋律部份，當中不得不提的是近期合作無間的作曲人Gareth.T（湯令山）：「當我同Gareth講了整體創作方向、構思和想嘗試融合的音樂元素後，他在好短時間內已經完成了讓人驚豔的demo，我聽完第一下反應是『有了，是他了』。」至於編曲和監製部份，姜濤特別提到一個在創作名單內沒有出現的名字，此人正是自叱咤後互相認識的Tyson Yoshi（程俊彥）：「好多謝其他各位編監以及Tyson在唱法上給了我很多建議，大家一起將每個細節做得更完美，令九胎有了漂亮的軀殼。」

感激小克獻出囊中寶物

《鏡中鏡》另一關鍵在於過去一直與Jer（柳應廷）合作的填詞人小克。姜濤直言過去已經很喜歡小克為Jer寫的「物語系列」和「重生三部曲」，事前曾寫千字文給對方，結果不但能得到非常貼切的歌詞，更能以對方非常珍而重之的「鏡中鏡」意向為歌名，令自己感到十分榮幸。他承認自己未能第一時間就充分理解小克筆下歌詞的意思：「他的詞常寫得像書，一開頭可能未必完全明白當中蘊含的深意，甚至有些字詞需要翻查詞典，但當你反覆聽、咀嚼細味，就會開始領悟到他想透過流行歌詞帶出的深刻的人生哲理，聽得多了就會令自己看待事物的角度、層次、境界變得不同。」

過去與Jer合作無間的小克，今次首度為姜濤新歌執筆。（MV截圖）

短時間一take過拍舞蹈版影片

除了感謝排舞師融合不同舞種，增加歌曲藝術性外，姜濤也特別提到一眾dancers，因為後續將推出的dance version，對拍攝團隊而言時間太短，幾乎是個不可能的任務：「在拍完MV後僅餘的十幾分鐘內居然一take過完成了整個dance version！由於場地和時間的限制，我們都知道，如果錯過了那十幾分鐘便再無機會拍到，所以大家都傾注全力，不想留下遺憾，謝謝你們心中的那團火和完美演繹！」

《鏡中鏡》最後一幕舞蹈部份位於戲曲中心大劇院拍攝，未知Dance version是否在同一地方拍攝？（MV截圖）

他直言自己不求所有人喜愛《鏡中鏡》，只求當中的信息和藝術性能陪伴聽眾成長，又談起很多人將此曲定義為非主流歌曲的說法：「我覺得所謂『主流』、『非主流』只是相對的，兩者亦可能發生轉換、變化。所以，一切所謂的『非主流音樂』都值得被尊重。」