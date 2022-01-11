張繼聰重返樂壇第一擊《末日先鋒》　「中年人不一定有中年危機」

歌手出身，近年轉戰影壇的張繼聰，踏入2022年決定重返樂壇，今日更釋出第一首派台歌《末日先鋒》，借電影《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max）的狂野精神向樂壇前輩致敬。

張繼聰選擇今年重返樂壇，在生日日子推新歌。（官方相片）

繼去年7月發表過單曲《David Harleyson》後，張繼聰踏入22年，在自己生日的一天（11/1），再發表新曲《末日先鋒》。原來Louis一直計劃今年出一系列新歌，更會於四月舉行演唱會。《末日先鋒》是一首upbeat又帶punk味道的作品，以電影《Mad Max》系列的狂野精神為背景，唱出在人生的中場，仍不妨保持瘋狂的心，將「瘋狂」化為力量，繼續「有火」地面對人生路上的各種事情。為《末日先鋒》填詞的小克，更以本曲寄語新一代的音樂人不妨癲狂一點、放肆一點，燃燒內心的創作火焰。

再次入錄音室，阿聰重投歌手身份。（官方相片）

張繼聰曾經想過專心一意當演員，但近年的心態有變，找到題材適合現在這個年紀的心態去寫，於是又有了「復出樂壇」的想法，Louis笑言今次是抱著輕鬆又享受的心態重返樂壇，將自己當成新人。而今次《末日先鋒》同樣是一首充滿活力的歌曲，由張繼聰親自作曲，希望樂迷能在這三分多鐘裡得到娛樂，畢竟大家面對疫情的時日已久，希望可以以音樂為大家打氣，帶來能量。

張繼聰︰「這首歌有『復古』風格，與我們這些『vintage』歌手的年紀較為配合，我認為中年人不一定要有中年危機，或是感到疑惑、乏力，中年人都應該要有火。」最初的創作理念是寫一些現場表演時可以帶動氣氛的快歌，內心浮現自己在人生路上走到這個階段，如果將現時的心態比喻做一輛開始變舊的汽車，那只要入滿油仍然可以很有力地向前駛！ 隨後Louis 請來與自己合作多年的小克填詞，小克就建議用《Mad Max》這個大受歡迎的電影系列去作為故事背景，以「開車」、「飛車」這些題材去展現Louis的創作理念。