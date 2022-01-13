中國好聲音2021│全國五強歌手賀三 強勢加盟寶麗金

賀三造型照相當有型格。

環球音樂中國旗下廠牌寶麗金唱片（PolyGram Records）宣佈簽約《中國好聲音2021》全國五強選手賀三，並同步推出她的個人首支單曲《Party No.3三派對》。

作為《中國好聲音2021》的參賽選手，賀三在比賽中展現出超強的演唱功底、酷燃且成熟的舞台演繹能力、以及多元化的歌曲原創與改編能力。在加入導師李克勤的戰隊後，被稱之為「戰隊最強學員」，最終成功晉級全國五強。賀三與導師及戰隊成員合作演唱的《月半小夜曲》、《紅日》等粵語經典歌曲，得到擔任大會評委的香港音樂人、寶麗金A&R總監周初晨（David Chow）的關注和邀請，從而正式簽約寶麗金唱片，成為寶麗金唱片去年8月在中國內地重啟以來首位簽約的藝人。

《Party No.3三派對》對於賀三來說是一次全新嘗試。曾經的她是好聲音舞台上背著吉他唱著搖滾的酷帥女孩，乾淨又具有生命力的聲音總是能抓住聽眾的耳朵，喜歡搖滾樂的她一直在用自己的歌聲傳遞著向上不屈的酷女孩力量。這一次，她選擇了Funky的曲風，從酷帥女孩化身鬼馬又自信的派對女孩，超有質感的嗓音哼唱著輕快的旋律，她用不同的音色、不同的風格向大家展示著自己的百變與可塑性。

《Party No.3三派對》這首歌由賀三親自作詞，從歌名到歌詞都暗藏深意。其中《Party No.3三派對》既是指賀三自己，同時又代表了全民狂歡的「週三派對」，很多職場人在週三會進入一種對工作和生活的emo情緒，而「週三派對」就是想讓大家釋放壓力，和不快樂說拜拜，賀三希望用這種更自由、更活潑的方式向大家傳遞積極、樂觀、做自己的生活態度，也帶領樂迷一同進入一個全新賀三的音樂世界裡、感受這個音樂party帶來的歡樂。《Party No.3三派對》的音樂製作人陳子龍，他和賀三合作無間、也是賀三在好聲音比賽裡的音樂總監、賀三在他身上獲益良多。

作為寶麗金唱片在內地簽約的首位新人歌手，賀三立刻成了寶麗金「團寵」，眾多香港樂壇前輩包括譚詠麟、鐘鎮濤、王馨平、湯寶如、歐瑞強、陳曉東等，紛紛錄制視頻為「寶記」新人送上誠摯祝福。譚詠麟更是力邀賀三參與他的新歌和聲錄製，並出演MV。