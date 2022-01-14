Call My Name｜邀台灣影后老公作曲　上年曾為羅志祥炮製復出作

女團COLLAR在星期三（12/1）正式成軍，隨即推出首支單曲《Call My Name!》成為2022年樂壇新人。除了MV和造型外，這首快歌在音樂班底上也值得關注，在監製C.Y.Kong和謝國維挑選下，今次邀得台灣創作人紀佳松（Jeremy G）作曲及編曲，由新晉填詞人Oscar填詞。或許大家未必第一時間記得他是誰，但絕對聽過經典男團F4在20年前的汽水品牌廣告歌《Ask For More》。

COLLAR《Call My Name!》由台灣創作人紀佳松作曲、編曲。（MV截圖）

紀佳松出身自音樂世家，而妻子正是最年輕亞太影展影后張榕容。他在2001年回流台灣，翌年得到劉德華賞識，第一首獲採用的創作作品《I Miss You》收錄在當年的專輯《美麗的一天》內。其後更為F4先後創作《Ask For More》和《煙火的季節》，開始建立知名度，到了2004年再為蘇永康寫了一首《三分鐘的自由》。2005年起加入潘瑋柏的音樂團隊，自此二人合作無間，隨後不但以唱作人身份推出過3張專輯，更先後參與EXO、東方神起、UP10TION等韓國男團曲、詞部份。

紀佳松曾經參與東方神起、EXO及UP10TION等韓國男團的歌曲創作，相當厲害。（紀佳松Instagram圖片）

近年紀佳松產量減少，也開始與韓國音樂人金源奕（Daniel Kim）合作。如果讀者是「神徒」，或許會記得上年Anson Lo（盧瀚霆）的代表作《Megahit》，紀佳松也與瑞典音樂製作團隊合作，參與作曲部份，而今年在《Call My Name!》則與金源奕合寫，並親自編曲，得到更大發揮空間。不過數到上年出自紀佳松最矚目的歌曲，絕對要數羅志祥經歷「多人運動」事件後久休復出的作品《TRAP GAME》，雖然一度被質疑抄襲，但無阻網民對歌曲留下正面評價。

Anson Lo《Megahit》的作曲人團隊中的Jeremy G正是紀佳松。（MV截圖）

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