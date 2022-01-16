KKBOX 2021年度本地歌曲榜單出爐　前十位MIRROR佔8席

繼Spotify、JOOX及YouTube後，另一個本地樂迷較常使用的音樂串流平台KKBOX，日前也正式公布2021年度榜單，成績根據KKBOX會員點播次數產生。在今年的本地歌曲榜Top 100中，MIRROR成員單曲佔據前十絕大部份位置，而歌曲排名和趨勢，反映現今樂迷較常聽新生代音樂單位的作品。



繼Spotify、JOOX和YouTube後，Edan《E先生 連環不幸事件》再於另一串流平台KKBOX稱王。（MV截圖）

《E先生》繼續稱霸

上年開始推出個人單曲的呂爵安（Edan），大熱出道作《E先生 連環不幸事件》先後在上年底公布的Spotify、JOOX及YouTube年度榜單中奪冠，來到KKBOX也不例外，同樣登上年度本地歌曲榜冠軍。其他成員方面，姜濤、Ian（陳卓賢）、柳應廷（Jer）、盧瀚霆（Anson Lo）都有歌曲打入前20位，而團歌則以《WARRIOR》成績最好。

《BOSS》在樂壇頒獎禮中成績出眾，不過KKBOX用家似乎較愛聽《WARRIOR》。（MV截圖）

女歌手20大不入

除了MIRROR成績外，其中一個較特別的現象是，與上年方皓玟、JUDE（曾若華）、莫文蔚等歌手先後打入20大歌曲相比，今年沒有一首女歌手的單曲能躋身榜單20大，相信也令樂迷感到十分意外。再查看前30位的歌曲，終於看到鄭欣宜（Joyce）的《先哭為敬》位列第25，算是為女歌手爭一口氣，而在第31-40位也能看到衛蘭、鄭融和Serrini的名字。

女歌手中成績最好的，已經要數到位列第25，Joyce的《先哭為敬》。（資料圖片）

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