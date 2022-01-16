一個人的幸運｜冼靖峰揭錄完音曾自我質疑：這般唱功怎樣當歌手？

踏入2022年，樂壇已經開始迎接新人加入，早在備受矚目的女團COLLAR宣布成軍前，《聲夢傳奇》男將冼靖峰（Archie）率先加入樂壇，他特意挑選在1月11日下午1時11分發布出道作《一個人的幸運》MV，首度出歌已經在宣傳上花了不少心思。而創作班底也相當豪華，除了與張敬軒《櫻花樹下》和《百年樹木》的作曲人伍卓賢合作外，更得到泳兒《感應》作詞人游思行度身訂造歌詞。最近Archie在社交平台貼文，自揭自己收到第一首屬於自己的單曲後，竟然有放棄做歌手的念頭。



Archie在新歌《一個人的幸運》中擔任外賣員及搬運工，期間開始用手機記錄香港的日與夜，在工作中尋找樂趣。（愛爆音樂Instagram圖片）

重整歌手態度

Archie談到自己收到曲、詞後，曾經緊張得失眠了兩日，後來他大膽地與伍卓賢傾訴著錄音前的擔憂，再與游思行一起解讀歌詞，漸漸開始對作品有了一份感情。不過真正需要調整的，或許是由參賽者轉為歌手的態度，他坦言過去曾有一段時間感到迷失：「起初沒有太大感覺，就只是覺得跟著本來要錄音的檔期走，跟著詞走，跟著本來所有歌手都要走的路途去走就對了。直到有一天，在跟老師的交談後，才驀然發現一個歌手應有的態度不應至此，謝謝老師每次在迷失的時候都引領著我。」

Archie自認曾因對錄音效果不佳而自我質疑，更曾想過放棄做歌手。（冼靖峰Instagram圖片）

認首次入錄音室感挫敗

做好準備後，Archie就開始為新歌錄音。想不到經過錄音初體驗，Archie卻開始有放棄的念頭：「錄了大概兩小時，之後回家聽聽，老實說，在那一刻，我有想過『這般唱功怎樣當歌手？還是放棄了吧。』但我就是不服氣，明明都來到這步了，頂住吧。」重新振作後，他與老師一起拆開一字一句，仔細研究咬字、吐氣、發聲等技巧，所幸一個半星期後，Archie的表現已經大有進步。他除了感謝伍卓賢在錄音室內指導外，更自揭有一句需要不停NG：「謝謝你大師一直從旁的引導和鼓勵，就算我錄得多差，就算我take了很多次某一句（邊句就秘密嚟），大師也贈予一句『OK㗎，你掂㗎！再嚟啊！』也跟大家說說，直到今天我也一直keep好了當初在歌詞紙上寫下的每字，提醒自己唱歌以後要小心。」