青春本我｜監製Johnny Yim力讚姚焯菲新歌：成功賦予這首歌靈魂

剛剛在昨日（16/1）播出的TVB劇集《青春本我》談到，陳婷（Chantel姚焯菲飾）終於在營地附近鼓起勇氣向暗戀已久的中文老師徐夕（朱敏瀚）表白，不過未開口即遭到拒絕，令她大受打擊。而Chantel在劇集中主唱的插曲《靈魂伴侶》也隨著劇情正式面世，這首亦是她第二首個人單曲，MV上載自個人頻道不足一日，已經有超過16萬人次觀賞。

屬於《青春本我》插曲，Chantel第二首個人單曲《靈魂伴侶》正式面世。（MV截圖）

不少網民都被歌曲中的少女心聲吸引，認為Chantel能確實唱出年輕時對戀愛的期盼。監製Johnny Yim（嚴勵行）說Chantel在錄這首歌時只有14歲，剛好能保留對戀愛的天真無邪，在劇集播出後更直言Chantel的表現無懈可擊。他坦言這首歌只能由Chantel演繹：「作為音樂製作人的我，每一次都很想像神造人一樣，一口氣把靈魂吹進每一首歌裡面，但當然因為我不是神，所以不能每一次都成功。但是這次由仁哥（梁秉仁）作曲，充分顯然到他很了解Chantel的個性，李敏導演也非常配合Chantel獨有的氣質而構思了這個場景，把這首只能屬於她的歌呈現。Chantel成功賦予這首歌靈魂。」至於後段Chantel和朱敏瀚穿起民國服裝，他笑說：「會心微笑咗一下。」

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