周杰倫巡演香港站主辦宣布3月搞唔成　粉絲睇唔明係再延期定取消

周杰倫原定在2019年12月在香港迪士尼舉行《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會》，慶祝入行20周年，但因為疫情關係多次延期，令粉絲等頭頸都長埋。今日（18/1），主辦寶輝娛樂在官方Facebook專頁宣布再度延期：「Omicron的爆發，來勢洶洶，政府於上周五宣佈，再延長14日一系列收緊社交距離，期間所有大型活動亦將迫於取消。我們正面對前所未有的困難，飛機航班每天也不穩定的不停變動，隔離日期的延長，加上要配合香港政府對疫情的瞬息萬變措施，太多太多不可預測的變數，令我們演唱會之工程跟本無法進行。經與杰威爾團隊商討後，祇能再次痛苦無奈宣佈取消今年三月份之演出。杰威爾，杰倫及寶輝公司非常感謝三年來香港歌迷對我們的支持和信任，周杰倫對香港站的演唱會，承諾不會放棄，待疫情緩和，我們一定馬上重啟，盡快跟大家見面。」

不知是否聲明用詞未夠精準，大量粉絲誤以為周杰倫個唱鐵定取消，所以，官方Facebook編輯亦有在留言再交代：「3月的演唱會將會延期，待疫情稍為緩和，我們將會再次展開籌備工作。想等待演唱會的朋友，敬請保留門票，留意我們FB和官網的公布。希望退款的朋友，可以參考我們12月29日的Post，填寫退款表格安排退款。」