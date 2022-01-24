超級碗｜Eminem與4大嘻哈魂中場騷預告出爐　樂迷：史上最強陣容

美國體壇盛事第56屆NFL超級碗（Super Bowl LVI），即將於美國時間2月13日在洛杉磯SoFi Stadium舉行。每屆的中場表演（Halftime Show）都成為樂壇焦點，本屆於去年10月宣布Dr. Dre將會率領Eminem、Snoop Dogg、Mary J. Blige及Kendrick Lamar擔任嘉賓，陣容獲封為嘻哈界超級明星隊。

Dr. Dre將會率領Eminem、Snoop Dogg、Mary J. Blige及Kendrick Lamar擔起中場表演。（IG/@drdre）

隨著賽事愈來愈接近，官方日前發佈了中場表演的預告，更邀請到《天羅盜網》（The Italian Job）及《狂野時速8》（The Fate of the Furious）的導演F. Gary Gary操刀。預告講述了5人收到訊息後趕至比賽場地的情節。由於本屆是超級碗相隔30年再返回洛杉磯舉行，為隆重其事由JAY-Z統籌的中場表演就特別找來5位極具分量的嘻哈界巨星亮相。預告中亦看到5人的華麗出場，亦有名車及私人飛機相伴，充分展現了巨星風範。

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對於能夠參與今次的表演，Mary J. Blige表示每次跟Dre合作都象徵著娛樂史上的重要時刻，從Friday、Set It Off、Straight Outta Compton，到今次的超級碗中場表演，能夠與音樂史上最傳奇的音樂人登上同一個舞台是非常榮幸的事，另外，Dr. Dre亦表示這次表演將會是音樂生涯最興奮的事。另外，有大批樂迷看到預告後，都忍不住留言表示非常期待，更指本屆的中場騷將會是史上最強勁的表演。