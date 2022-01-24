泳兒相隔9年再出大碟超興奮　紅色長裙造型最誇張：好似客廳咁大

於今年首兩個樂壇頒獎禮成績突出的泳兒（Vincy），今日（24/1）推出全新廣東大碟《Dark Light Of The Soul》（《花開溝渠、葉落冰川》），相隔9年再出大碟，Vincy直言這是一個「意外」：「三年前開始暗黑系列嘅曲風，一直都冇諗過出碟，只係想製作一個同我以往完全唔同風格嘅系列曲風，但一路行落去嘅時候，外間嘅反應都幾受落，公司亦都好支持，然後就提議不如出碟，所以今次完全係意料之外。」上一張屬於泳兒的大碟已經要數到2013年的《我自在》，主打歌包括《通電》、《晚上我是天蠍座》等，新碟推出一刻，Vincy坦言這次是眾多專輯中感到最興奮的一次：「再出梗係緊張，同時今次係我出碟以嚟最興奮嘅一次，因為三年嘅結晶，亦都係暫時嚟講係我最鍾意、最代表到我嘅大碟。」

《花開溝渠、葉落冰川》記錄Vincy整個暗黑系列三部曲：花系列、溝渠系列、海洋系列。

大碟共收錄11首歌，包括《溝渠暢泳》、《荊棘海》等，以5段純音樂貫穿，Vincy則合共以6個造型登場，當中以紅色ruffle裙最為搶眼，裙擺的範圍大到足以覆蓋整個拍攝棚，認真誇張。她坦言：「其實條紅色大裙係郁唔到，我係要行入條裙入面，着咗之後係唔可以郁，因為真係好大，大到可以收埋十個小朋友！好似一個客廳咁大！」除了「客廳裙」，Vincy在拍攝「空中瑜珈」造型時亦十分深刻，發生不少趣事：「其中一個造型我好鍾意，就係喺個網入面，好似『空中瑜珈』咁吊起，然後擺好多唔同動作，不過大家太睇少我嘅重量，睇我外形以為我好輕，以為可以凌空吊我上去，其實我都有啲份量，哈哈。所以喺試坐時，條帶承受唔到我嘅重量，最後我哋係喺地下完成。」

除此之外，Vincy今年首隻推出的歌曲《葉落冰川》MV亦於今日上架，歌曲繼續由三年來合作無間的馮穎琪、CM及周耀輝操刀，是三年三部曲的最終章。Vincy表示《葉落冰川》是一開始海洋系列時候已經定好了歌名及方向：「佢係講緊一種信念、你相信嘅嘢，因為『葉落冰川』呢個異象正常嚟講係唔會發生，喺一個冰天雪地白濛濛乜嘢都冇嘅地方，如果你見到一片落葉嘅話，呢個異象喺隻歌裏面係代表住只要你相信嘅話，奇蹟係會出現。」《葉落冰川》同時亦是Vincy今日推出大碟的中文名《花開溝渠、葉落冰川》，「其實喺呢三年裏面，都做咗好多同泳兒以往曲風好唔一樣嘅歌，去到最終最終章，我哋會比之前嘅歌『抆』走咗少許嘅暗黑，我哋大家一致都好希望可以凝聚到一種力量，去勉勵所有曾經可能喺溝渠、遇過低谷嘅朋友，到最終只要大家繼續行落去，行吓行吓去到冰川嘅話，都仍然可以見到希望。」