專訪｜C AllStar認單飛後重組功力更深厚：好同唔好都要自己承受

經歷三年單飛發展，組合C AllStar在上年正式重組，並推出概念大碟《人類世》，以「地球的最後一代」出發看世界。除了專輯內的12首歌，C AllStar在一年內舉行過三個演唱會，甚至為專輯舉行過展覽，記錄成軍10年以來的點點滴滴，年底也如願在新城及叱咤頒獎禮上有斬獲，得到獎項認同只是其次，最重要的是四子如願齊齊站上頒獎台，在同行及歌迷面前展示成果。

「特別想講返當時宣布休團呢個決定，大家對我哋單飛嘅不安、擔心，希望喺演唱會又好，喺呢張專輯又好，都一次過還返晒畀大家，一次過𠱁返大家開心。」除了樂壇上的成績，C AllStar四子經歷過個人發展，在專輯中也展示出自己在音樂製作上的進化，On仔（陳健安）上年這個對歌迷的承諾，似乎也成功兌現。

撰文：劉傳謙

攝影：葉志明



經歷3年多的單飛發展，C AllStar決定重組，從「地球的最後一代」中看世界。（葉志明攝）

各自修行 各自進步

回顧上年重組，釗峰（梁釗峰）形容是一段成員間互相分享三年來各自修行的過程：「例如係King（吳崇銘）啲EDM係令人好放心，各自監製嘅歌都好值得信賴，我覺得係多咗一份信賴，大家珍惜咗，因為演唱會又好，其他嘢都好，冇嘢係必然。」Jase（何建曦）補充：「或者係喺呢個充滿住變幻、變動嘅時代，我哋嘅集合如果係可以帶到畀大家一點安慰，我都覺得好有意義。」

Jase：我哋嘅集合如果係可以帶到畀大家一點安慰，我都覺得好有意義。（葉志明攝）

On仔則直言經歷過個人發展，四子都變得更強大：「好似一啲足球育成遊戲咁，有啲人走去其他地方學防守，有啲走去巴西學進攻。大家各自都冇咗依賴，好同唔好都要自己一個承受晒，呢個過程令我哋各自嘅功力都強咗。」這些進步都在新碟中逐步呈現出來，成員不但擔任部份歌曲的監製，更會參與創作，甚至刷出新火花，例如釗峰與Jase為《人類世》中最後一首歌《時輪》合寫歌詞，他直言風格與過去的個人作品大有不同：「因為我哋各自成長咗，今次填完份詞嘅味道都唔同啲，呢次合作好想喺文字上交流，因為佢係作家嚟嘛！」

On仔認為四人各自在擅長的音樂風格上發展，在不同的環境中都有成長，令C AllStar的音樂更多元化。（葉志明攝）

《時輪》本來是監製阿簡給釗峰的一份功課，Jase收到釗峰邀請後便答應一起完成歌詞，在初稿上再加修飾。其實對首次為C AllStar填詞的Jase而言，不論是《時輪》還是自己填詞的《沒明日的恐懼》，都是一大挑戰：「幫自己寫歌反而係容易啲，因為自己知道自己最適合嘅風格。但係幫C AllStar寫嘅時候，就要開始諗C AllStar需要一個點嘅風格，樂迷想要一份點嘅歌詞，例如呢首歌點樣可以寫到4個角色畀大家唱，因為呢首歌係講緊4個唔同處境嘅人面對同一個處境。」

《馬爾代夫》也記錄了C AllStar的成長，原版是以輕鬆手法看小島陸沉這個新聞，但來到2021年，四子決定透過歌曲重新思考，此刻來到時應該如何應對。（葉志明攝）

回顧出道12年里程碑

展覽會場中有一條時間線，記錄C AllStar從街頭走到今天的重要時刻，四子又會認為哪一個經典時刻至為重要？釗峰二話不說，認為休團前最後一個演唱會《生於C AllStar演唱會2017》，因為大家在最後一刻都哭成淚人：「唱《此刻無價》嘅時候4個攬埋一齊喊，好似之前都冇試過4個人攬埋一齊，但係呢一刻就見證咗我哋嘅第一次。同埋嗰陣係阿King喊先，佢之前係冇喊過，轉眼間咁就4年啦。」

當年C AllStar一邊演唱《此刻無價》，一邊喊到收唔到聲，一眨眼已經四年。 (陳順禎攝)

On仔同樣認為2017年對四子而言十分重要，不過他認為當年推出EP《LoveaHolic Vol.2》才是最重要，因為這張專輯內的單曲都是成員的獨唱歌：「嗰陣已經埋下咗單飛嘅種子，當時仲要玩咗一個幾好嘅宣傳同比併，各自要有一啲預算，自己衡量要點用。雖然係好微量，但係唔緊要，我哋有創意嘛，可以諗下點樣拍呢個MV。」當時Jase僅僅以一票之差贏On仔，得到在紅館獨唱10分鐘的機會，On仔直認十分佩服：「嗰陣佢唔係用呢筆錢拍一個MV，而係做咗一個巡迴演出，然後剪輯呢啲畫面做呢個MV。但係佢有一招真係好奸，最後一站突然間話有禮物送畀大家，原來係播呢個MV畀大家，真係機心重！」Jase則辯護說：「係機心重，但係預算得咁多，仲有人情牌可以任用呀。」

因為Jase在宣傳活動中勝出，因此在休團前最後一個紅館騷，他獲得了10分鐘的獨唱機會。（資料圖片）

Jase此時話題一轉，即點出自己認為成軍10年來最重要的一刻，原來正是2011年10月正式加盟寰亞一刻。Jase認為沒有得到唱片公司青睞，或許就沒有這10年來得到的一切：「依家聽到嘅咁多概念大碟、演唱會、MV等等，所以成件事要由呢個位開始數起先啱。」釗峰也記得當時在銅鑼灣街頭舉行簽唱會，正好符合四人在街頭被發掘的經過。

說到街頭，King馬上聯想到自己最愛的專輯《生於斯》，因為專輯內12首歌正好刻劃著當時的香港：「所謂『生於斯長於斯』，所以我哋喺旺角街頭影封面相。好慶幸呢張咁有情懷嘅碟，可以喺2015年將成個香港情懷放入去，可以話係咁多張碟入面最有本土情懷嘅碟。」

C AllStar在訪問中有講有笑。（葉志明攝）

不過數到最能代表C AllStar的歌曲，四子都不約而同地認為是《此刻無價》。On仔更引用歌詞說：「『難捨難棄／旋律一響起總是你』，嗰個『你』係包括兄弟，包括歌迷，包括一直支持我哋嘅人，都係此刻無價。」而King也提到出道初期的《iSing》：「呢首歌都好有意義，因為歌詞係講緊『I sing what I mean』，呢樣嘢正正貫穿咗我哋咁多年嚟嘅做事方法。」

C AllStar認為《此刻無價》和《iSing》最能代表四子。（葉志明攝）

續以C AllStar身份發展

踏入2022年，很多樂迷都會關心C AllStar去向，究竟是繼續以四人組合形式繼續發展，還是回歸個人單飛發展？On仔則說：「我諗未來嘅路向唔需要特別講係休團、單飛，唔需要特別深究。我哋可以用更多唔同嘅形式呈現，好多人都希望我哋《別消失》，放心，我哋唔會消失。」