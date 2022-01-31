專訪｜柳應廷新歌邀阿正@RB合作暗藏玄機：我有一個好瘋狂嘅想法

「MM7」，除了是柳應廷（Jer）第七首單曲的名稱（不計算電影《媽媽的神奇小子》主題曲《神奇之路》），也是樂迷聽完這首新歌後的反應。在Jer眼中，他希望藉歌名建立與聽眾的連結：「『MM7』呢個詞語係嚟自我嘅TG群組，有個粉絲打錯字，佢心急得滯，將個『正』打咗做速成碼『MM7』。我本身都係一個成日打錯字嘅人，既然粉絲成日都用『MM7』嚟代表個『正』字，既然呢首係同小克同Carl叔叔（王雙駿）合作嘅第七首歌，我又想將呢首歌好似禮物咁送畀粉絲，不如就用呢個我同歌迷嘅共同語言啦，叫《MM7》。」

《MM7》是Jer首度與獨立樂隊The Hertz合作的作品，他直言對方的音樂也很「正」：「今次搵一隊我覺得好正嘅Band作曲，好想做一首感覺好放鬆（Chill），好正嘅歌。」而在訪問中，Jer除了一一拆解新歌「MM7」式密碼，更說著今次與The Hertz合作，背後也有一個非常有心思的原因。

採訪：劉傳謙

攝影：陳順禎

柳應廷化妝：Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre

柳應廷髮型：Man Chan @ Chic Private I Salon

柳應廷服裝：Comme des Garcons, Zegna, Jimmy Choo



談起Jer，現在很多人都會聯想到「MM7」，而與王雙駿、小克合作的第七首單曲正是以這個「正」字的速成碼命名。（陳順禎攝）

盼更多樂迷認識The Hertz

「佢哋之前做嘅演唱會我都有去睇，佢哋啲音樂係好正、好䟴、好輕鬆，咁啱經歷咗兩個系列一啲歇斯底里嘅歌之後，今年好想落返地，做啲輕鬆啲嘅音樂。」能協助Jer的作品變得更貼地，他第一時間正是想起The Hertz。談起第一次偶遇的經歷，他也不禁笑了一下：「我平時喺化妝嘅時候成日會聽，咁啱有一次喺化妝間畀佢哋撞正，聽到佢哋話『邊個播我哋啲歌？』然後佢哋見到係我，呢個就係我哋第一次認識。之後再好冒昧咁問佢哋可唔可以合作，好高興佢哋都話可以。」果然，今次編曲上很funky的編排，加上彈奏手法，實在找不到一個比「好The Hertz」更貼切的形容詞。

Jer被《千世書》、《黃金法則》等出自The Hertz的作品吸引，當想到《MM7》方向要以節奏感強、輕鬆為主，他第一時間就想到The Hertz。（The Hertz Instagram圖片）

過去的《千世書》、《黃金法則》等都備受好評，也是Jer愛聽的音樂作品，不過為了讓更多人聽見他們的聲音，Jer決定以實際行動出擊：「佢哋嘅音樂值得畀更多人認識，希望將佢哋嘅音樂推介畀大家聽。好似過往嘅吳林峰，都係因為同我合作完之後，大家會再去聽多啲佢嘅歌，好希望今次同The Hertz合作完，大家都會聽多啲佢哋嘅歌。」Jer透露將延續這種合作形式，透過自己的知名度，希望能推介自己喜愛的音樂單位：「香港樂壇如果要百花齊放，係要靠好多人一齊撐起呢個樂壇，唔係只得MIRROR。包括有好多唔同嘅製作人、MV導演、作曲人，佢哋都好有才華，喺我哋嘅關注度咁高嘅同時，大家咪可以關心身邊幫過我哋嘅咁多人，其實佢哋都好好。」

Jer直言不介意借自己的人氣，推動樂迷認識一些自己眼中不能錯過的音樂單位，正如較早前與吳林峰合作一樣。（陳順禎攝）

曾想過用全「正」班製作

中間一段爵士風結他獨奏，除了埋藏一個小心思，也表達了Jer對音樂的執著。今次邀得RubberBand隊長兼結他手阿正（馮庭正）出馬，看似是個巧合，原來是Jer與Carl叔叔一起構思的隱藏密碼。他透露本來的想法更誇張：「佢成日都好想試下擺一啲隱藏信息喺首歌度，我同佢一樣都好想睇啲歌迷點揭秘。我試過有一個好瘋狂嘅想法：呢首歌所有音樂人都叫『阿正』，但係最後都係擱置咗呢個諗法，因為真係太難搵啦！」

間奏中為何要選擇RubberBand結他手阿正彈奏？別忘了，「MM7」本來就是「正」字的速成碼！（葉志明攝）

重新推動爵士樂

以這段結他獨奏作為《MM7》的間奏，兩種曲風可說是截然不同，這也是Jer在《狂人日記》時已經希望嘗試的風格：「我由《狂人》嘅時候已經同Carl叔叔講過，好想喺一首歌入面玩齊兩種完全唔一樣嘅風格，當時某程度上喺Verse 2（第二段主歌）做過，但係未試過用一隊樂隊將某一段爵士化。今次同Carl叔叔話好想再試多一次，尤其是要爵士化咗呢首歌。因為爵士樂可以話係一種『被遺忘嘅音樂』，喺外國愈來愈唔流行，甚至可以話係一種非主流音樂，但係我覺得呢樣嘢唔可以冇，好想推返出嚟畀大家欣賞，我都好鍾意爵士樂。（做一首爵士曲風嘅歌？）唔排除，今年想做一啲慢歌，可以嘗試多啲風格。」

Jer沒有特別聽歌習慣，所有音樂風格都能接受，但Jer希望在作品中部份段落以爵士樂曲風呈現，保育這種被界定為「非主流」的音樂。（陳順禎攝）

慢慢學懂「愛自己」

《MM7》的題材延續「重生系列」包含的《零極限》四式「對不起」、「請原諒我」、「我愛你」和「謝謝你」，希望先與內心世界說一句「愛自己」，例如追尋自己的私人時間（me time）等等。MV則以四個不同性格示人，其中三個屬於Jer的內心時間，也更充分地突顯著歌曲的中心思想：「就算你嘅心入面有幾多個自己，幾多唔同性格都好，你都要同佢共存，接受佢。唔好因為要理會人哋嘅目光而唔做自己，反而要做一個最真實嘅自己，咁先係做重要。」

小克為《MM7》推出的千字文，幾乎把內文全部改成「正」字，只有中間留下歌曲的主題：愛自己。（資料圖片）

在29年人生中，Jer認為直至近年才稱得上是「愛自己」：「以前我係一個唔鍾意將自己心入面諗嘅嘢講出嚟嘅人，亦都好怕得罪人哋，好多時都會因為遵從其他人嘅意見，而做咗一啲我唔想做嘅嘢。但係嚟到今年，我開始將自己想做嘅嘢、唔想做嘅嘢都同對方講，當然我仲係喺學習當中，嘗試緊用一個唔會令人哋難受，或者係容易啲接受嘅方法去講。（邊件事令你要學識咁做？）冇一個特別嘅例子，其實都係一個唔同階段嘅自己，例如今年喺拍攝上有啲嘢係唔鍾意嘅，講完出嚟，可能會有一個更加好嘅解決方法，或者係一個更加好嘅拍攝方法，例如啫。經歷過呢啲事之後，開始會同自己講不妨試下。」

Jer正在學習用一個適當的表達方式講出自己意見，不願再因遵從他人意見而做一些不愛做的事。（陳順禎攝）

Jer and the duo band?

在作品上，Jer今年會以慢歌為主展開一個新系列，目前也有不少創作人開始為自己寫歌，但這個系列的合作單位，他決定暫時向讀者賣個關子。說到這裏，Jer透露Carl叔叔有想過為他組成一隊「duo band 2.0」，雖然目前只是構思階段，但足以令他興奮不已：「我希望有一隊好鍾意一齊玩嘅樂隊，可以喺台上面陪我一齊揈，一齊玩。我覺得會好開心，以前睇Eason（陳奕迅）嘅時候都覺得呢隊樂隊好勁，究竟到我自己擁有嘅時候會係點，其實連我自己都未想像到。」Jer希望能與更多有才華的音樂人合作，大大提高作品的音樂性：「今年呢個企劃好想搵一啲唔同嘅樂隊合作，或者集合一啲超級有才華嘅人，佢哋可以身兼多樣樂器，一齊玩現場表演。因為我覺得自己需要一啲音樂性更加豐富嘅歌，依家物色緊，到時出騷可以玩得開心啲。」

雖然只是構思階段，但Jer相當期待能與身兼多樣樂器的音樂人合作，甚至組一隊「duo band 2.0」。（陳順禎攝）

他透露目前想儲多一點歌，與花姐商討過後，希望今年可以舉行個人音樂會，自己的腦海中也不時有不同想法：「未必係自己歌為主，除咗有自己嘅歌，同時會有我想講嘅一啲主題。我係一個本身好鍾意諗點做騷，或者會唱咩歌嘅人，我會記低喺自己手機入面嘅清單度。初步已經諗過如果有得開演唱會，會想做一個咩主題，嚟緊大家就會知道。」

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