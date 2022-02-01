樂壇核數師｜林家謙新碟彈無虛發　新碟銷情力迫張敬軒銷售榜記錄

今個星期「903專業推介」，林家謙新碟《SEVEN》內最後一首派台歌《在空中的這一秒》登上榜首，成為他在2022年的第一首冠軍歌。不知不覺間，這張EP達成了一個創舉，令它稱得上是「冠軍級專輯」。



林家謙在12月3日推出的新專輯《SEVEN》按預購數量印刷，盡量滿足樂迷需要。而新碟內5首歌都是派台冠軍歌，屬近年來少見。（林家謙Instagram圖片）

新碟5首歌彈無虛發

新碟《SEVEN》的所有單曲都是派台歌，包括早前面世的《特倫斯夢遊仙境》、《時光倒流一句話》、《神奇的糊塗魔藥》和《難道喜歡處女座》，全部作品都至少贏過其中一個歌曲榜冠軍歌，其中《神奇的糊塗魔藥》更是個人第一首四台冠軍歌。而在今個星期，《在空中的這一秒》更在商台升上榜首，意味EP內全數歌曲都是冠軍歌，也是近年來少數歌手能達成這個成績。

或超越張敬軒至尊碟紀錄

過往在衡量一張專輯的銷售表現時，我們可以參考每個星期香港唱片商會銷量榜成績。近10年來，其實家謙這張專輯的銷情可說是相當理想，連同今個星期，《SEVEN》已經取得6個星期冠軍，追平張敬軒上年《The Brightest Darkness》成績，如果未來一個星期能蟬聯冠軍，專輯成績將與Taylor Swift《1989》及陳奕迅《The Key》睇齊。不過家謙要打破近10年銷量榜冠軍周數最多紀錄，或許要講究天時地利人和，因為紀錄保持者是張敬軒，專輯《Senses Inherited》總共贏過10個星期冠軍，意味《SEVEN》要在未來一個月銷情高水平，才有望追平這個紀錄。

要打破軒仔《Senses Inherited》的紀錄有一定難度。（葉志明攝）

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