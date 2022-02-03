年初四準備迎接TGIF時光　打工仔搣甩「初四咁嘅樣」必聽5首歌

每個人都聽過，放完農曆新年長假後上班上學，臉上總會掛著「初四咁嘅樣」。吳孟達在周星馳主演的電影《行運一條龍》中的解釋相當精準：「初四，假又放完，錢又使晒，工又要返，點會好樣呢？」但別忘了，今年的年初四（4/2）同時是星期五，與其想著重返職場的苦悶，不如嘗試用以下5首歌感受過去星期五放工後的氣氛，迎接TGIF好心情。



聽日星期五，無必要擺一副「初四咁嘅樣」啦！（《行運一條龍》電影截圖）

Twins《TGIF》

雖然明天是年初四，放完三日假後確實很難收拾心情上班，但一想到捱過今日，就可再有兩日時間休息、慶祝，何不帶著一個愉快心情上班？《TGIF》開章名義唱出對星期五的期待，這首聽起來感覺很輕鬆的快歌，絕對能為你的年初四帶來滿滿能量。

疫情下Staycation成為周末放鬆自己的其中一個方法，在《TGIF》的MV中段也有出現。（MV截圖）

恭碩良、岑寧兒《5:59pm》

副歌一句「六點鐘請鬆綁」簡單直接，準時收工最重要！在繃緊的工作環境下，確實需要一首能啟動每一天下半場的歌曲。在黃昏燈光或漫天星光下放鬆自己後，餘下的時間就可以好好做自己想做的事。

恭碩良在MV中則沒有那麼好運了，在故事的時空中，他被困在放工前一分鐘，好像走入一個輪迴。（MV截圖）

陳健安《廢學》

當然，要在兩段假期中間返一日工，對很多人而言是難以接受，相比每個人表面上是在辦公桌上忙碌著，但靈魂卻早已飛到不知何處。在辦公室內有限度地耍廢，可能有助發現自己新一年的目標、能力，在虎年可以重新出發。

On仔拆開「廢」字，形容甩廢可以代表在小屋中慢慢發酵成長，提醒每個人都要學懂停下來休息。（MV截圖）

林奕匡《是日休息絕不工作》

初四可說是打工仔踏入新一年的過渡期，肯定每位打工仔都懷著一種「今天要休息、不要工作」的態度走入辦公室。拿完開工利是後決定「扮工」未嘗不可，但記得要把工作做完，否則老闆就會要求你在周末假期中繼續工作。

返完一日工就可以大叫「是日休息絕不工作」，加油！（MV截圖）

林海峰《我今朝有啲唔舒服》

「哎呀，我今朝有啲唔舒服！」病假或許已經成為打工仔「自製假期」的一種方法，萬一事前申請不到周四放假，想必很多人都會想過用這個方法，換取一共一連6日的假期吧。不過放了個長假後，或許要迎接比其他人更嚴重的Monday blues了。