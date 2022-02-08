2022年首位樂壇新人張蔓莎　古天樂旗下公司協力發行

踏入2022年2月，首位樂壇新人張蔓莎正式登場，她是上年叱咤女新人金獎張蔓姿的孖生妹妹，並由古天樂旗下的One Cool Music協力發行，首支單曲《剎那的》及官方MV於今日（8/2）派台。

張蔓姿首支單曲，自己都參與填詞。（官方相片）

首支單曲《剎那的》由張蔓莎（Sabrina）親自作曲，並與鍾說合作填詞，更找來第 32 屆金曲獎「演奏類最佳專輯製作人」 hirsk 擔任歌曲監製。談到這首歌，Sabrina 表示用探戈來形容愛情的曖昧，「有時好冷酷，有時又好熾熱，有時被浪漫的感覺包圍，好似置身夢中唔想醒來，只想時間靜止在某一刻。I Like Being Yours，我想用歌曲，直接道出被戀愛包圍的感覺。」

姐姐張蔓姿於年初叱咤頒獎禮奪生力軍女歌手金獎。(IG圖片)

至於同日推出的 MV， 內容主要分為現實和幻想世界，主線是女主角與男主角相遇後跳入了幻想世界。張蔓莎對著鏡頭眨眼後，畫面上進入靜止世界，即幻想世界。幻想世界顯出曖昧和戀愛時如夢似幻的感覺。談到拍攝時的難忘事，Sabrina稱拍攝時好趕急，要餐廳打烊之後先開始拍。特別難忘的是導演找了多於 10 個 supporting casts， 去做到時間靜止個畫面。」她又笑言經常演出別人的 MV，對於今次以唱作女新人身份出道十分期待，自己一路都非常喜愛唱歌，希望透過唱歌與觀眾接近及更認識自己。