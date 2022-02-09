Eric Kwok獲TVB開綠燈首度亮相Chill Club：佢哋畀我感覺好寬容

《勁歌金曲》現任主持Eric Kwok（郭偉亮），昨日（8/2）為宣傳新歌《等埋你》現身九展，參與ViuTV《Chill Club》錄影。他指事前已經知會TVB：「有同佢哋講我會以歌手身份上《Chill Club》度唱，佢哋冇問題，好開通，畀我嘅感覺係好寬容。我唔知其他人嘅情況係點，但係我絕對感受到呢樣嘢，『冇問題，去啦』。」



今年擔任《勁歌金曲》主持的Eric Kwok，今日現身ViuTV參與《Chill Club》錄影。（梁碧玲攝）

盼打破電視台限制：由始至終都應該係咁

這次也是Eric首度在《Chill Club》獻唱，他喜見業界出現新常態，認為歌手身份不應受電視台限制：「由始至終都應該係咁，我明白係有好多台與台之間嘅嘢，但係我覺得音樂係愈有多啲平台可以上就愈好，無論係網上、電視台、電台都係。」

比較起兩台音樂節目，Eric直言這次在廠內感受到與《勁歌》不一樣的氣氛：「睇《Chill Club》感覺上畫面好大，睇落個廠都好大；而《勁歌》係因為兩邊牆都有佈景，所以感覺上會多嘢發生啲，好似喺太空倉入面。一路都諗緊點解《Chill Club》個台好似闊啲，今日嚟到就發現，原來係兩邊牆冇佈景框住。呢樣嘢都幾正，但係兩個感覺都好唔同。（鍾意邊個感覺多啲？）我未喺《勁歌》唱過，唱完再話你聽。但係我覺得係好睇人，《勁歌》有「小飛俠」（蘇德華）嘅樂隊，合作無間，自己同Joey（鄧建明）都好熟悉。」Eric認為場地、平台只是其次，在節目中獻唱最主要是能否與合唱嘉賓有化學作用。

今次是近期首度有《勁歌》主持以歌手身份亮相友台，Eric希望這次跨台合作能進一步打破歌手之間在不同電視台亮相的限制，又視兩台歌手能在友台節目宣傳新歌為願望：「我唔知得唔得，我唔係高層，話唔到事，但係呢個係一個願望。希望歌手都可以去唔同嘅台，更加容易去展示依家香港樂壇嘅音樂係點，愈多制肘，可能會令觀眾唔知依家發生緊咩事，例如MIRROR上唔到《勁歌》嘅話，睇開《勁歌》嘅觀眾對佢哋可能印象就冇咁深。」

Eric希望歌手能自由地在不同電台、電視台宣傳新歌。（梁碧玲攝）

受破格歌詞吸引再出慢歌

說回新歌《等埋你》，這次是Eric自2007年後再度推出慢歌，以死亡談及愛情，他坦言在Swing解散後從來沒有想過會再推慢歌，後來被林若寧的歌詞吸引，決定親自演繹這首另類情歌：「呢份詞太特別，好破格，冇乜情歌會咁寫。其實份詞係舊年已經完成，我提議佢喺上年我生日嘅時候完成呢首歌，結果佢喺我生日之後嗰日先畀我，原因係呢首歌太唔吉利，好多『死』字。但係我覺得正到唔可以唔唱，因為呢個風格太似我啦，有啲幽默、甜蜜，又好破格，佢都話過知我鍾意先咁寫。」

Eric被歌詞吸引，決定繼2007年後再出破格情歌《等埋你》。（梁碧玲攝）

邀Mike合唱Swing名作

Eric解釋過去希望先專注主持工作，因此到今天才重拾歌手身份在《Chill Club》亮相。除了《等埋你》外，Eric還會帶來前作《Ripboy》及部份Swing時代的作品，更透露今次獲曾比特（Mike）擔任救星：「今次可以同強尼同Mike一齊唱，叫Mike嚟係因為今次要唱兩首Swing嘅歌，其實Swing啲歌都好高音，我知道我同強尼都搞唔掂，因為Jerald（陳哲廬）係好高音，而今次Mike就係唱Jerald嗰部份，因為佢都好高音，所以我同佢講『Mike今次一定要嚟，冇得話唔嚟，我都幫咗你好多啦係咪？』不過我知佢呢排都好忙，好多謝佢百忙之中抽空嚟。」