家族榮耀｜鄭欣宜唱主題曲獲熊黛林激讚：每次聽都好有畫面

昨晚（8/2）在TVB首播的劇集《家族榮耀》，除了聽到馮允謙（Jay）所唱的插曲《遠在眼前》外，歌手鄭欣宜（Joyce）和樂隊Nowhere Boys主音陳維諾（Van），分別主唱主題曲《分岔路》和片尾曲《我們都是這樣長大的》。日前他們與戲中「馬家大少奶」熊黛林（Lynn）和她戲中兩位囡囡「招娣」劉沛蘅（Hillary）和「來娣」潘藝桐（Pearl）在「橫間道Highlighter」Instagram開直播唱歌和玩遊戲，歡度新年。

Lynn與Joyce、Van、Hillary和Pearl一齊開Live。

《家族榮耀》第一集劇情已經非常緊張刺激，馬家上下各懷鬼胎，恩怨情仇一觸即發。日前Lynn率領戲中兩位囡囡網上開LIVE分享拍攝趣事，還邀請了Joyce、Van以及兩首歌的監製Edmond Tsang做嘉賓，即場演唱兩曲。Joyce表示首次公開演唱這歌，心情興奮，眾人都聽得好肉緊。Lynn更對Joyce說：「你完全唱出戲裏面我哋嘅感情，每次聽都好有畫面。尤其是你唱『情感散落路邊野花』嘅時候，我個腦就會出現黃浩然（戲中二少爺）同個小三嘅畫面、仲諗起佢老婆阿怡（楊茜堯），心情都好激動。」Joyce手舞足蹈地說：「我唱呢首歌嘅時候，諗返細細個成日睇呢類劇集，嗰啲掌摑呀、開開吓會成杯水撥去對面嗰個個人塊面度嘅情景，我將嗰啲感覺全部放入首歌。」

Joyce透露自己唱主題曲時要幻想過去在劇集中看過的經典橋段。

Van翻唱Sammi名作壓力大

Hillary表示很喜歡Van唱的片尾曲《我們都是這樣長大的》，與原唱的鄭秀文（Sammi）唱的版本感覺很不一樣 。Van說：「Joyce就要諗啲好激動嘅情節，我唱呢首歌反而要冷靜啲，收起我平時Band仔嗰種激動。其實我好大壓力，Sammi原唱版本太好聽，好彩有監製Edmond幫我做心理輔導，又指導我點樣唱。呢首歌真係好難唱，無位抖氣，Sammi真係好犀利！」Lynn說：「Joyce唱嘅主題曲就好似我哋劇中角色，喺出面打仗、針鋒相對咁刺激，而聽到Van唱嘅片尾曲，就好似返到屋企，好平靜、好舒服嘅感覺。」Joyce 非常認同，說：「所以話呢兩首歌嘅擺位係經過悉心安排、係絕配，追劇時聽埋我哋嘅歌最完美！」

Van翻唱Sammi《我們都是這樣長大的》為片尾曲，他直言壓力山大。

之後，Hillary和Pearl亦獻唱非常好意頭的《你最紅》助興，二人表示在兩位專業歌手錶演之後出場很大壓力，Joyce和Van為她們拍掌打氣。而Lynn亦歌癮起，清唱了一段《分分鐘需要你》，Joyce亦加入合唱了幾句。最後他們再玩了一個用Emoji估賀詞和人名的遊戲，爭相搶答，全場笑聲，非常熱鬧，LIVE在歡樂氣氛下圓滿結束。

接受訪問時，Van表示這個農曆新年期間吃了5盆蘿蔔糕，Joyce聞言O咀大叫「What？」她又說：「我好叻，忍到口，一啖都無食過，去拜年就不停剝開心果迴避，只係飲咗好多功夫茶和咖啡，哈哈！」她還分享錄《分岔路》時的趣事，說：「錄音當日，我帶咗雪糕和薯片慰勞現場工作人員，點知個個都話等埋我錄埋歌一齊食，其實我都唔食得，結果雪糕溶晒，好彩用薯片蘸嚟食都好好味！」Van說：「我都係錄歌之前唔可以食嘢，怕影響把聲，加上我今次錄歌緊張到根本就食唔落嘢！」而Lynn、Hillary和Pearl都表示新年假期都甚少出外，Pearl索性跟家人視像拜年。