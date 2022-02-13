Breakin' My Heart｜T-Ma讚鍾柔美學習能力強：同佢合作非常容易

繼炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）和冼靖峰（Archie）後，鍾柔美（Yumi）近日也以《Breakin' My Heart》出道，成為第4位出身自《聲夢傳奇》的樂壇新血。新歌是Yumi擅長的跳唱快歌，在情人節前夕透過等候心上人來電的橋段談暗戀，作品更邀得近年不時與馮允謙（Jay）、陳卓賢（Ian）合作的音樂人T-Ma（馬敬恆）包辦曲、編、監三大角色。《01眾樂迷》今次請到T-Ma，與一眾讀者拆解這首為Yumi度身訂造的出道作，在創作和錄音上的細節。



Yumi近日推出新歌《Breakin' My Heart》同樣與星夢團隊以外的音樂人合作，這首出道作品獲近年與馮允謙、G.E.M.等合作無間的T-Ma度身訂造。（MV截圖）

年少時曾於日本出道

若然有留意今年新城頒獎禮，相信對T-Ma這個名字並不陌生，因為他是今屆「勁爆獨立音樂人」得主之一。他早在16歲時已經與友人組成三人樂隊Amplified於日本出道，代表作《Mr.Raindrops》更被收錄在日本動漫系列《銀魂》中作為片尾曲。及後T-Ma前往美國進修，回港後先跟隨Edward Chan，於他旗下的工作室學習，在4年前成立個人工作室Blue Moon Production。他在2019年與鄧紫棋（G.E.M.）共同製作專輯《摩天動物園》，最後更贏得第31屆台灣金曲獎「評審團獎」，此外更曾與甄子丹、黎明合作。除了幕後工作外，他在前年也與女友曾詠熙合唱《Softly》。

T-Ma在前年也有為《Softly》獻聲。在《Breakin' My Heart》推出前，T-Ma今年先為ERROR成員Fatboy創作《Dear Mama》，及後也為林峯《如夢》作曲。（T-Ma Instagram圖片）

為Yumi度身訂造復古跳舞歌

T-Ma透露上年收到邀請，應公司意願為Yumi製作快歌，當時市面出現了不少圍繞著不同年代的復古曲風，包括不時取材自80年代舞曲的英國天后Dua Lipa。他指在構思創作方向時也希望以80年代舞曲為基調：「當時有好多80年代風格嘅歌，例如係Dua Lipa嗰種，但係我嗰陣覺得Dua Lipa嗰種已經有少少過咗頭（overdone）。我諗緊呢首快歌嘅時候想包含一啲80年代嘅元素，同埋一啲潮流興緊，類似喺Dua Lipa啲歌聽到嘅聲，再溝埋少少90年代嘅元素。例如係開頭用咗一個電話聲，到中間嘅位置都有一個打電話嘅聲效。可能Yumi都未試過咁樣同曖昧嘅人通電話，哈哈，但係我覺得呢個想法幾有趣，於是就加埋入去。」而在編曲上，T-Ma亦避免把旋律變得太貼近歐美曲風，因此在創作期間也嘗試加入K-Pop元素。

《Breakin' My Heart》的創作方向受Dua Lipa的復古曲風影響。（Getty Images）

近年MIRROR、COLLAR、陳凱詠（Jace）等歌手在製作跳舞歌時，都偏向採用外地音樂人的創作，不過T-Ma認為近年已有更多本地創作人嘗試製作快歌：「香港其實都愈來愈多人整快歌，當然快歌都有好多種，呢個係其中一個類型。我會話暫時係比較少人做呢類型嘅快歌。」

《Breakin' My Heart》加入電話元素，不過T-Ma相信Yumi未經歷過等候心上人來電的感受。（MV截圖）

讚Yumi有台風

首次與Yumi合作，T-Ma對她的印象是位表演能力高的歌者：「我覺得佢跳舞同唱歌都好叻，佢嘅台風（stage presence）好好，真係好識得表演。今次同佢合作之後，對佢嘅印象冇乜改變，真係唱得好好。佢一入嚟熟咗首歌，過程就會好暢順，所以同佢合作係非常容易，同埋佢嘅基礎都打得好好。」今次Yumi錄製的是自己的出道作，T-Ma也明白第一次錄音時難免會感到害羞，但往後也開始進入狀態，在咬字、情緒上稍作提醒後，她也逐漸達到T-Ma的要求。

T-Ma在錄音前已經覺得Yumi能歌善舞，也相當有台風。（梁碧玲攝）

打破傳統錄音模式

這次Yumi並非到一般的錄音室錄音，而是前往T-Ma的居家工作室錄音。事實上，過去有不少與T-Ma合作的藝人，都會採用這個歌手與監製在同一個房間的模式錄音，甚至近年有俗稱「Bedroom Artiste」的出現，歌手可以在書房內一手包辦所有工作。T-Ma認為兩種模式最大分別在於房內的吸音物料和設備，但自己在裝修前已經解決這個問題：「其實我屋企裝修嘅時候已經諗好晒呢方面嘅嘢，間房已經有晒吸音設備喺度，所以喺嗰度錄音同去錄音室錄音，基本上係冇分別。」

採用這種錄音方式，雖然T-Ma要長期戴耳機，不能如其他監製般用喇叭監聽，但這個模式能令自己與歌手的溝通更緊密。（T-Ma Instagram圖片）

T-Ma與歌手在同一間房內錄音，他認為與歌手的溝通變得更直接，不但令彼此關係更親密，更能在第一時間提出要求後向歌手親身示範，不過這個模式也有弊處：「唔好處係我成日都要用耳筒聽，冇得用喇叭聽。不過喺音質上，因為我間房已經有齊晒吸音同散音嘅設備，所以出嚟嘅效果基本上係一樣嘅。」

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