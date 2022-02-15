樂壇核數師｜Gin Lee登ViuTV榜首　環球時期首支四台冠軍歌到手

Gin Lee（李幸倪）繼《日出時讓街燈安睡》後，上年底再推出快歌《IDK》，今個星期歌曲成功在ViuTV登頂，連同較早前先後贏得的新城、港台和TVB冠軍，令Gin Lee贏得出道以來第二首四台冠軍歌。若非歌曲早早在「903專業推介」落榜，或許有機會更進一步，令Gin達成五台冠軍歌的里程碑。



Gin Lee《IDK》贏得四台冠軍歌，意外破了一個記錄。

四台冠軍獨欠商台

Gin Lee上一首四台冠軍歌，已經要數到2013年BMA時期的作品《玫瑰的故事》，也是她在舊公司成績最好的一首歌。自轉投環球後，Gin也贏過不少三台冠軍歌，包括《雙雙》、《月球下的人》、《幸福門》，及上年三台雙周冠軍歌《日出時讓街燈安睡》等。《IDK》不但是Gin在環球時期的首支四台冠軍歌，更是自ViuTV成立推介榜後，首次有歌曲在沒有得到商台冠軍下，仍能登上商台榜首。事實上，上年Gin的歌曲在商台的反應未如理想，《IDK》只曾在去年第48周成功登上「903專業推介」，位列第12位。

事實上，《IDK》也是Gin Lee上年唯一一首商台上榜歌。

《青春本我》插曲分途出擊

另一邊廂，上周日（13/2）播出大結局，由《聲夢》畢業生參演的劇集《青春本我》，劇中的10首原創插曲也陸續派台，當中更成功在港台和TVB上榜，不過上榜歌並不一樣。在姚焯菲（Chantel）《靈魂伴侶》登上TVB金榜之際，港台則安排炎明熹（Gigi）的國語歌《複雜》上榜，在冼靖峰（Archie）和鍾柔美（Yumi）先後推出個人作品的同時，Gigi和Chantel所唱的插曲在流行榜的走勢如何，同樣令歌迷關注。

《青春本我》插曲陸續派台，今個星期就有Gigi同Chantel主唱嘅《複雜》同《靈魂伴侶》，分別登陸港台和TVB。（劇照）

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