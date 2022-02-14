Jennifer Lopez精選情人節必聽歌單　親自揀20年前與男友定情冧歌

在剛剛過去的第56屆NFL超級碗（Super Bowl LVI），於洛杉磯SoFi Stadium內可說是星光雲集，一眾樂壇天王天后都有在場欣賞非常精彩的中場表演，當中Jennifer Lopez更被鏡頭拍下，與影星男友Ben Affleck看得手舞足蹈。

J.Lo被影到同男朋友一齊睇NFL超級碗。（IG video: karisamaxwell）

今年情人節 Apple Music 為樂迷帶來「製造浪漫」獨家企劃，透過音樂傳揚愛的力量！樂壇天后 Jennifer Lopez 特別以「美好關係的典範」(relationship goals) 為主題，編寫成精選歌單「戀愛大作戰」，與樂迷分享戀愛喜悅的同時，讓情歌細訴心目中理想的戀愛關係。Jennifer 表示：「對我來說，這張歌單的所有曲目都是美好關係的典範。其中我最愛的一首，是我第三張錄音室專輯《This Is Me…Then》裡面的歌曲《Loving You》，這首歌對我來說意義重大，如果你當過『JLover』、從早期就開始關注我的話，那你應該知道為什麼。」

J.Lo分享精選歌單「戀愛大作戰」，與樂迷分享戀愛喜悅的同時，讓情歌細訴心目中理想的戀愛關係。

Jennifer Lopez 的暢銷專輯《This Is Me…Then》於 2002 年推出，當時正值她與影星賓艾弗力 (Ben Affleck) 經歷一段哄動全城的熱戀之中，戀愛大過天的 Jennifer 不但將專輯獻給男友，並以他為靈感寫下多首情歌；時至 20 年後的今日二人得以再續前緣，童話式復合再次成為佳話。Jennifer 特別於這張「戀愛大作戰」歌單中親自揀選《This Is Me…Then》專輯內多首冧歌，包括《Loving You》、《Dear Ben》、《The One》等，又加入來自其他歌手的金曲，例如 Shawn Mendes、Rihanna、Taylor Swift、Lady Gaga、Alicia Keys、Bruno Mars 等等。樂迷點擊連結馬上細聽 Jennifer 以歌曲編排的戀愛秘笈，一同於情人節邁向理想的感情關係。