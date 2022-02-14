Jennifer Lopez精選情人節必聽歌單　親自揀20年前與男友定情冧歌

撰文：劉傳謙
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在剛剛過去的第56屆NFL超級碗（Super Bowl LVI），於洛杉磯SoFi Stadium內可說是星光雲集，一眾樂壇天王天后都有在場欣賞非常精彩的中場表演，當中Jennifer Lopez更被鏡頭拍下，與影星男友Ben Affleck看得手舞足蹈。

J.Lo被影到同男朋友一齊睇NFL超級碗。（IG video: karisamaxwell）

今年情人節 Apple Music 為樂迷帶來「製造浪漫」獨家企劃，透過音樂傳揚愛的力量！樂壇天后 Jennifer Lopez 特別以「美好關係的典範」(relationship goals) 為主題，編寫成精選歌單「戀愛大作戰」，與樂迷分享戀愛喜悅的同時，讓情歌細訴心目中理想的戀愛關係。Jennifer 表示：「對我來說，這張歌單的所有曲目都是美好關係的典範。其中我最愛的一首，是我第三張錄音室專輯《This Is Me…Then》裡面的歌曲《Loving You》，這首歌對我來說意義重大，如果你當過『JLover』、從早期就開始關注我的話，那你應該知道為什麼。」

J.Lo分享精選歌單「戀愛大作戰」，與樂迷分享戀愛喜悅的同時，讓情歌細訴心目中理想的戀愛關係。

Jennifer Lopez 的暢銷專輯《This Is Me…Then》於 2002 年推出，當時正值她與影星賓艾弗力 (Ben Affleck) 經歷一段哄動全城的熱戀之中，戀愛大過天的 Jennifer 不但將專輯獻給男友，並以他為靈感寫下多首情歌；時至 20 年後的今日二人得以再續前緣，童話式復合再次成為佳話。Jennifer 特別於這張「戀愛大作戰」歌單中親自揀選《This Is Me…Then》專輯內多首冧歌，包括《Loving You》、《Dear Ben》、《The One》等，又加入來自其他歌手的金曲，例如 Shawn Mendes、Rihanna、Taylor Swift、Lady Gaga、Alicia Keys、Bruno Mars 等等。樂迷點擊連結馬上細聽 Jennifer 以歌曲編排的戀愛秘笈，一同於情人節邁向理想的感情關係。

歌單收錄J.Lo專輯《This Is Me…Then》內的作品，不少更是與Ben的定情歌。（Getty Images）
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